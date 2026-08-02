Sức nóng của iPhone 18 Pro Max đang tăng từng ngày. Lần này, tâm điểm chú ý không chỉ nằm ở những nâng cấp phần cứng.

Chỉ còn ít thời gian trước khi Apple chính thức trình làng thế hệ iPhone mới, mọi thông tin liên quan đến iPhone 18 Pro Max đều đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ.

Sau những đồn đoán về thiết kế, camera và chip xử lý, giá bán của mẫu flagship này tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận khi nhiều nguồn tin cho rằng Apple có thể điều chỉnh tăng đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

Giới công nghệ đang hướng sự chú ý đến iPhone 18 Pro khi nhiều thông tin về cấu hình và giá bán của mẫu máy này dần được hé lộ trước thời điểm Apple ra mắt. (Ảnh minh hoạ: AI)

Trước đó, sau khi Apple cảnh báo giá bán các sản phẩm của hãng có thể tăng trong thời gian tới, The Wall Street Journal từng dự đoán iPhone 18 Pro sẽ có giá khởi điểm khoảng 1.399 USD. Tờ báo này cho rằng mức tăng chủ yếu đến từ chi phí linh kiện leo thang, bao gồm RAM, bộ nhớ lưu trữ và hệ thống camera thế hệ mới.

Nhận định này mới đây tiếp tục được củng cố bởi nhà phân tích Jeff Pu. Trong báo cáo nghiên cứu được 9to5Mac tiếp cận, ông dự đoán giá của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ tăng thêm khoảng 250-300 USD so với thế hệ hiện tại.

Nếu dự báo chính xác, iPhone 18 Pro sẽ có giá khởi điểm trong khoảng 1.349-1.399 USD, trong khi iPhone 18 Pro Max có thể được bán với giá từ 1.449-1.499 USD.

Theo Jeff Pu, nguyên nhân chính khiến giá bán tăng là chi phí sản xuất ngày càng cao. Apple được cho là sẽ phải chi nhiều hơn cho vi xử lý A20 Pro, bộ nhớ LPDDR5X và chip nhớ NAND. Đáng chú ý, chi phí của RAM và bộ nhớ lưu trữ được cho là đã tăng khoảng gấp ba lần so với năm ngoái.

Dù Apple hoàn toàn có thể chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn để giữ giá bán ở mức cạnh tranh, giới phân tích cho rằng khả năng này không cao. Trong thời gian gần đây, hãng đã điều chỉnh giá của một số dòng sản phẩm khác, cho thấy Apple có xu hướng chuyển phần chi phí tăng thêm sang giá bán cuối cùng.

Trong bối cảnh giá linh kiện tiếp tục ở mức cao và Apple nhiều năm qua vẫn duy trì biên lợi nhuận ổn định, mức giá khởi điểm khoảng 1.399 USD cho iPhone 18 Pro được đánh giá là kịch bản có nhiều khả năng xảy ra. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin hiện vẫn chỉ dừng ở mức dự báo và Apple nhiều khả năng sẽ công bố giá bán chính thức khi dòng iPhone 18 được ra mắt trong thời gian tới.