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Hé lộ cuộc sống trong rừng sâu của nhiều loài thú quý hiếm

Nguyễn Hoài
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Những thước phim ghi lại từ hoạt động điều tra bò hoang và các loài thú móng guốc nguy cấp tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai đã hé lộ cuộc sống trong rừng sâu của nhiều loài thú quý hiếm.

Thực hiện các hoạt động điều tra bò hoang và các loài thú móng guốc nguy cấp tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD), với sự tài trợ của Quỹ Conservation Vietnam, đã triển khai hệ thống bẫy ảnh tại đây.

Kết quả ghi nhận nhiều loài thú quý hiếm như Bò tót, Hoẵng, Già đẫy Java, Voi Châu Á, Lợn rừng. Những ghi nhận này là tín hiệu tích cực, cho thấy các sinh cảnh tự nhiên tại khu bảo tồn vẫn duy trì điều kiện quan trọng cho sự tồn tại và phục hồi của các loài thú lớn.

Video về thế giới động vật hoang dã tại Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai.

Kết quả cũng góp phần cung cấp dữ liệu khoa học phục vụ công tác giám sát quần thể, quản lý sinh cảnh và xây dựng các giải pháp bảo tồn, chương trình phục hồi sinh cảnh và loài phù hợp trong thời gian tới.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn và có giá trị đặc biệt của Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong bảo tồn hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học vùng Đông Nam Bộ.

Nơi đây là môi trường sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đồng thời lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa gắn với Chiến khu Đ.

Là một phần của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Đồng Nai do UNESCO công nhận, khu bảo tồn góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, duy trì cân bằng sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là địa điểm quan trọng phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Huế thả loạt động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên
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Tags

động vật quý hiếm

rừng sâu

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