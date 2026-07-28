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Huế thả loạt động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ngọc Văn
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Sau thời gian chăm sóc, theo dõi sức khỏe, 30 cá thể cầy vòi hương thu giữ từ vụ mua bán động vật rừng trái phép tại TP. Huế đã được cơ quan chức năng tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế phối hợp Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã cùng Trạm Thú y khu vực VI tổ chức thả 30 cá thể cầy vòi hương về môi trường tự nhiên.

Đây là số động vật rừng được lực lượng chức năng thu giữ trước đó trong vụ tàng trữ , mua bán trái phép do đối tượng T.N.L. (SN 1999, trú phường Hương An, TP. Huế) thực hiện. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 30 cá thể cầy vòi hương không có giấy tờ hợp pháp và xử phạt đối tượng vi phạm hành chính số tiền 105 triệu đồng.

Lực lượng kiểm lâm, công an, bảo vệ rừng tại Huế phối hợp thả 30 cá thể cầy vòi hương về môi trường tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị chuyên môn đã tiến hành chăm sóc, theo dõi sức khỏe và đánh giá khả năng sinh tồn của từng cá thể. Kết quả kiểm tra cho thấy, toàn bộ số cầy vòi hương đủ điều kiện để trở lại tự nhiên.

Theo cơ quan chức năng, cầy vòi hương thuộc nhóm IIB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, bị hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Việc tái thả góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi quần thể động vật hoang dã và duy trì cân bằng hệ sinh thái rừng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế cho biết sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi săn bắt, vận chuyển, mua bán và nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép, nhằm bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái.

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Tags

Bảo tồn

đông vật hoang dã

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