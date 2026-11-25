GD&TĐ - Xung đột với Iran đã phơi bày điểm yếu của các căn cứ tại Trung Đông, khiến Mỹ phải điều chỉnh vị trí xa Iran hơn hoặc đưa xuống lòng đất.

Một máy bay chỉ huy cảnh báo sớm (AWACS) của Không quân Mỹ bị phá hủy tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia

Sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông đã kéo dài nhiều thập kỷ. Lầu Năm Góc hiện duy trì khoảng 50.000 binh sĩ cùng gần 19 cơ sở quân sự lớn tại khu vực này, với lực lượng và trang thiết bị phân bố ở nhiều quốc gia vùng Vịnh như: Qatar, Bahrain, Jordan, Saudi Arabia...

Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đang làm lộ rõ những điểm yếu trong khả năng bảo vệ các cơ sở này trước tên lửa và máy bay không người lái.

Theo các chuyên gia, sau khi chiến tranh kết thúc, Mỹ có thể phải thu hẹp sự hiện diện quân sự thường trực, đồng thời phân tán lực lượng và chuyển một số cơ sở đến những vị trí an toàn hơn, sau khi đã phải nhận những bài học đắt giá từ các cuộc tấn công hiện nay của Iran.

Theo nhận định của ông Michael O’Hanlon, chuyên gia cao cấp tại Viện Brookings, những thiệt hại trong cuộc chiến hiện nay có thể dẫn đến thay đổi chiến lược lâu dài của Mỹ tại Trung Đông, tác động lớn đến sự hiện diện và phân bố lực lượng quân sự của Mỹ trong khu vực này.

Vị chuyên gia này cho rằng, sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoặc tình hình khu vực ổn định trở lại, Mỹ có thể duy trì lực lượng đồn trú thường trực với quy mô nhỏ hơn, phân tán hơn và bố trí xa Iran hơn, ít nhất là ngoài phạm vi của các tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Bản đồ phân bố các căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực Trung Đông

Chi phí khôi phục các cơ sở quân sự bị hư hại cũng là một trở ngại lớn đối với Nhà Trắng và Lầu Năm Góc.

Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính việc sửa chữa hạ tầng tại các căn cứ Mỹ trong khu vực có thể tiêu tốn khoảng 9,4 tỷ USD, thế nhưng Mỹ cũng khó có thể khôi phục toàn bộ những cơ sở đã bị Iran tấn công

Một trong những cơ sở chịu thiệt hại nghiêm trọng là căn cứ hỗ trợ hải quân Mỹ tại Bahrain, nơi đặt Bộ Tư lệnh Hải quân Chiến trường Trung tâm và Hạm đội 5. Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, chi phí sửa chữa riêng căn cứ này có thể vượt 400 triệu USD.

Mark Cancian, cố vấn cấp cao tại CSIS, cho rằng, một số công trình quân sự có thể được chuyển xuống dưới lòng đất để tăng khả năng chống chịu trước các cuộc không kích. Những cơ sở khác có thể được di dời xa Vịnh Ba Tư hơn, chẳng hạn tới Israel hoặc Jordan.

Còn chuyên gia tại Trung tâm Stimson - ông Kelly Grieco nhận định, các căn cứ lớn ở Bahrain và Qatar đang trở thành điểm yếu vì nằm trong tầm bắn của tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Iran.

Tuy nhiên, chỉ di chuyển căn cứ ra xa hơn cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề, bởi Iran sở hữu các tên lửa đạn đạo tầm trung có phạm vi tấn công lên tới hơn 3.000km, đồng thời vẫn đang tiếp tục cải thiện khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách ngày càng lớn.

Một phương án khác là Mỹ xây dựng mạng lưới sân bay và cơ sở quân sự tạm thời, có thể nhanh chóng đưa vào sử dụng khi xảy ra xung đột, thay vì phụ thuộc vào những căn cứ thường trực quy mô lớn.

Theo Al Jazeera