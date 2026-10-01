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Hậu duệ gia tộc lẫy lừng miền Nam: "Họ la hét, quát tháo, tôi cay đắng lắm"

Tùng Ninh
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"Tôi đang hát là họ ngồi dưới la hét, quát tháo thẳng mặt tôi. Tôi cay đắng lắm" – nghệ sĩ Thanh Ngọc nói.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ cải lương Thanh Ngọc, hậu duệ gia tộc cải lương lẫy lừng miền Nam.

Thanh Ngọc chia sẻ nỗi lòng sau những la hét trên sân khấu nghệ thuật - Ảnh 1.

Tại chương trình tuần này, Thanh Ngọc chia sẻ về sự nghiệp của mình. Cô nói: "Tôi thừa nhận mình tham lam khi muốn cả hai thứ là vừa được nghề chọn, vừa nhất quyết phải giữ lấy nghề.

Tôi sinh ra trong một gia đình có đến 4 đời làm nghệ thuật, từ bà cố, bà ngoại, mẹ cho đến các chị em gái. Vì thế, dòng máu nghệ thuật đã chảy rần rần trong huyết quản của tôi từ thuở bé. Tuy nhiên, bệ phóng gia đình mang đến lợi thế bao nhiêu thì cũng đi kèm với áp lực bấy nhiêu.

Để bám trụ với nghề, khó khăn lớn nhất mà tôi phải đối mặt chính là bài toán kinh tế. Nghề diễn sân khấu này đâu có tiền, rất khó để nuôi sống bản thân với cái nghề này, tiền cát xê thấp, đồng tiền kiếm ra bấp bênh.

Nhưng tôi không bỏ cuộc mà phải chọn cách thích nghi. Ví dụ, hôm nay tôi làm được 10 đồng, tôi phải gói ghém làm sao, ăn ít lại, dùng ít lại để ngày mai tôi sẽ làm được 20.

Tôi phải tự gói ghém trong cuộc sống để luôn luôn giữ nghề. Kinh tế có thể làm tôi dễ bị xao động nhưng tôi không bao giờ vì làm ít quá mà chán nản.

Thanh Ngọc chia sẻ nỗi lòng sau những la hét trên sân khấu nghệ thuật - Ảnh 2.

Chính sự lạc quan và tư tưởng vững vàng ấy đã giúp tôi đi qua những tháng ngày gian khó nhất để sống trọn vẹn với từng vai diễn, dù là những vai nhỏ nhất.

Với tôi, mỗi lần bước lên sân khấu là một lần bước vào thiên đường. Thế nhưng, thiên đường ấy đôi khi cũng có những cơn giông bão.

Tôi nói thật, không phải lúc nào mình cũng nhận được 100% sự yêu thương. 100 người thì cũng phải có một, hai người tự nhiên chướng. Tôi đang hát là họ ngồi dưới la hét, quát tháo thẳng mặt tôi. Tôi cay đắng lắm.

Nhưng thay vì để nỗi buồn nuốt chửng hay phớt lờ những ý kiến tiêu cực, tôi lại biến nó thành bài học để tự soi rọi lại chính mình.

Buồn thì buồn, nhưng trong đêm đó tôi phải suy nghĩ lại diễn có tốt chưa. Chẳng hạn như 99 người thương mình mà tại sao có một người không thương mình?

Tôi phải tự suy nghĩ và tự kiểm tra lại bản thân để làm thế nào tốt hơn. Tôi lấy cái buồn đó để bước tới, tự làm bài học chứ không phải buồn rồi bỏ luôn không làm nữa".

Nghệ sĩ cải lương Thanh Ngọc sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời (4 đời làm nghệ thuật) và là em gái của các nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Hằng, Ngân Quỳnh và nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân.

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