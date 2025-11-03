Hari Won không muốn Trấn Thành hoàn hảo, nói thẳng 1 câu thấm thía

Mới đây, chương trình AI là ai đã lên sóng, với sự tham gia của Hari Won, Văn Mai Hương, Trung Quân, Khả Như, Sam, dẫn dắt bởi Trấn Thành.



Tại chương trình tuần này, các nghệ sĩ cùng chia sẻ về câu chuyện của mình với công nghệ AI ngày nay.

Ca sĩ Trung Quân nói: "Tôi thường sử dụng AI để chỉnh ảnh, chỉnh mặt chỉnh mũi. Anh Trấn Thành chắc hiểu tôi vì chúng tôi đều dùng AI để bóp mặt bóp mũi, kéo chân, bóp bụng. Nhiều khi chụp ảnh tôi quên hóp bụng nên phải nhờ AI".

Ca sĩ Văn Mai Hương bày tỏ: "Tôi nghĩ AI phải phục vụ con người thôi. Tôi từng có một giấc mơ khá ám ảnh, creepy. Trong giấc mơ đó, tôi bước ra ngoài nhìn khuôn mặt của ai cũng giống nhau.

Vì thế, khi đến chương trình này, tôi tự nhiên cảm thấy sợ. Nếu một ngày nào đó tôi bỗng dưng gặp một người giống mình thì tôi sẽ rất hoảng, sợ hãi vô cùng".

Trung Quân nghe vậy liền lên tiếng: "Tôi tưởng Văn Mai Hương có một người giống mình là tôi đây rồi. Mọi người đều bảo tôi và Văn Mai Hương giống nhau. Ngày xưa tôi hay bảo rằng, tôi và Văn Mai Hương là một gương mặt hai cuộc đời".

Trấn Thành nhận định: "Trong showbiz có bộ ba mặt giống nhau là Văn Mai Hương, Hari Won và Uyển Ân".

Diễn viên Sam chia sẻ quan điểm: "Tôi thấy AI hỗ trợ tôi rất nhiều thứ trong cuộc sống hiện tại nhưng tôi lại rất lo lắng một điều rằng sau này AI sẽ kiểm soát tôi và giả cả tôi luôn.

Tuy nhiên, AI cho dù có giả được ngoại hình của tôi thì cũng không thể giả được tâm hồn, nội tâm bên trong con người tôi".

Trấn Thành đồng tình với đàn em: "Đúng vậy, vì thế hãy sống thế nào để mình là duy nhất. Dù AI có nhái cỡ nào cũng không thể nhái được cá tính đặc biệt của riêng mỗi con người trong chúng ta".

Khả Như khẳng định: "Tôi nghĩ AI là thành tựu phát triển hiện đại của văn minh con người. Chúng ta cần có cái nhìn mở hơn. Mỗi lần nhắc tới AI, một số người có thái độ coi thường. Tôi thấy điều đó không hay. Tôi lại thấy AI rất thú vị".

Tiếp đó, Trấn Thành hỏi Hari Won: "Em nghĩ sao nếu một ngày người ta dùng AI tạo ra một người giống chồng em nhưng loại bỏ được hết tật xấu của chồng em để hoàn hảo hơn? Liệu em có đặt hàng AI như vậy để thay thế chồng em?".

Hari Won lập tức nói một câu thấm thía và khẳng định sẽ không thay thế Trấn Thành: "Điều duy nhất khiến tôi thích con người hơn AI là con người có lỗi còn AI thì không có lỗi. Cái lỗi của từng người khiến họ hấp dẫn hơn. Hoàn hảo quá thì chẳng có gì thú vị. Muốn có ánh sáng phải có bóng đêm".

Trấn Thành thốt lên: "Hay quá vợ ơi! Thấy vợ tôi chưa". Anh tiếp lời vợ: "Kẻ phản diện mới tạo ra bộ phim. Không có phản diện thì bộ phim không bán vé được".