Hảo còn phải lo chữa bệnh cho chồng, chăm sóc hai con nên chưa muốn đi xạ trị

Con trai bị tim bẩm sinh và dị tật tay chân, con gái bị câm điếc và thiểu năng



Đoàn Thị Hảo sinh năm 1983, trong một gia đình nông dân nghèo có bốn người con ở xóm 1, thôn Lạc Chính, xã Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định. Ở thôn Lạc Chính này, mọi người đều nói, Hảo rất chăm chỉ, ngoan ngoãn, hiền lành. Hà Văn Nam sinh năm 1984 trong gia đình nghèo, cũng cùng có bốn người con.

Hảo và Nam là hàng xóm của nhau. Họ lớn lên từ bé với nhau ở mảnh đất này nên Hảo biết rõ về Nam – một người hiền lành, chịu khó nhưng có rất nhiều khiếm khuyết.

Từ khi sinh ra, Nam đã không được mạnh khỏe như những người bình thường khác. Anh nhỏ yếu, nặng tai, nói không rõ, dị tật chân.

Chúng tôi tới nhà, gặp anh Hà Văn Nam (SN 1984) vừa đi chạy thận về, còn biểu hiện mệt mỏi.

Năm 2006, Nam và Hảo về với nhau sau một đám cưới bình dị như bao cặp vợ chồng ở vùng quê. Và rồi, cùng năm đó, hai vợ chồng vui mừng chờ đón sự ra đời của bé trai đầu lòng, đặt tên là Hà Gia Huy.

Nhưng niềm vui cũng chỉ tính bằng những ngày tháng khi mà Gia Huy còn ở trong bụng mẹ. Vì khi vừa sinh ra, cậu bé đã khiến cho vợ chồng Nam – Hảo và gia đình đôi bên choáng váng. Gia Huy được phát hiện bị tim bẩm sinh, cùng những dị tật chân, tay, dị tật hai bên tai và không có hậu môn.

Cháu Hà Gia Huy và Hà Thanh Nhàn có khuyết tật tai giống bố. Đặc biệt bé Nhàn không có vành tai.

Dù ám ảnh về những dị tật của con nhưng hai vợ chồng nghèo vẫn động viên nhau sinh thêm con để biết đâu may mắn, có được đứa con khỏe mạnh, sau này làm bạn với Gia Huy.

Thế rồi, năm 2012, một bé gái chào đời trong niềm hy vọng của cả gia đình. Bé con được đặt tên là Hà Thanh Nhàn. Mọi người nói, đó là một bé gái xinh xắn, đáng yêu nhưng tiếc thay, cũng như anh trai Gia Huy, cháu không có hậu môn. Khi vừa được sinh ra, cháu bị suy hô hấp dẫn đến sốt, co giật méo miệng.

Từ khi chào đời, Gia Huy và Thanh Nhàn đã có hiện tượng các ngón chân, tay dính liền nhau như anh Nam.

Ngoài những dị tật tai, tay, chân y như anh trai thì bé Nhàn bị câm điếc bẩm sinh.

Không biết trong thế giới của bé Hà Thanh Nhàn có những gì. Nhưng gia đình cho biết, bé thường tỏ ra bực tức, nóng giận, thậm chí là đập phá, ném bất kể thứ đồ gì trong tầm tay, đôi khi còn đánh người nữa. Cũng bởi vì vậy, nên gia đình chủ động không để cho bé chơi cùng với trẻ con hàng xóm.

Ông Hà Văn Năm (1958), bố đẻ của anh Nam rót nước ra mời khách rồi lặng lẽ nói về con trai, con dâu và hai cháu nội của mình trong niềm xót xa, nghẹn đắng.

Ông Hà Văn Năm (SN 1958), bố đẻ của anh Nam liên tục xúc động đến nghẹn ngào khi nói về con trai, con dâu và hai cháu của mình.

Từ khi sinh anh Nam rồi khi có hai cháu nội, ông Năm luôn tự trách bản thân mình. Ông cho rằng, con và cháu bị dị tật chính là do ông bị nhiễm chất độc rồi di truyền lại.



"Tôi nói với bác, lí do tại sao con tôi bị như thế? Vì ngày xưa tôi làm cán bộ thực vật của hợp tác xã. 17, 18 năm đi phun thuốc, bị nhiễm thuốc sâu cho nên chân, tay con và cháu tôi mới bị như vậy… Người ta thì nói, do chất độc màu da cam từ hồi tôi đi chiến đấu, nhưng tôi khẳng định do tôi đi phun thuốc sâu".

"Chồng chạy thận, em ung thư thế này là hết rồi"

Hiện tại, Hà Gia Huy đang theo học lớp 8 nhưng chỉ nặng được chừng 23kg; còn bé Hà Thanh Nhàn nhẽ ra năm nay phải học lớp 2 rồi, ấy thế mà cháu mới chỉ đang theo học lớp 1, trong tình trạng chẳng biết ghép các chữ lại với nhau.

Thương con, hai vợ chồng anh Nam, chị Hảo bảo nhau cố gắng làm lụng chạy chữa cho con. Nhưng rồi lần lượt, bệnh tật tìm đến họ lúc nào không hay, chỉ đến khi rất nặng rồi, biểu hiện đau đớn, đi khám mới biết thân đã mang trọng bệnh.

"Em đi làm công nhân cho nhà máy lâm sản Nam Định, anh Nam đi xây ở tận Đà Nẵng. Hai vợ chồng tính, sẽ dành dụm ít tiền lo cho con gái đi bệnh viện lớn ở Hà Nội khám, điều trị xem sao. Nhưng năm 2016 anh Nam lên cơn đau, đi khám thì bác sỹ nói bị teo thận. Rồi phải chạy thận từ đó đến nay", chị Hảo nói rằng, chồng mình vừa nặng tai, vừa bị gút, lại bị teo cả 2 bên thận.

Chị Đoàn Thị Hảo lặng lẽ trong ngôi nhà nhỏ, chị như chưa tin vào thực tại này...

Bao dự tính của hai vợ chồng vậy là tan biến. Sức khỏe của anh Nam ngày càng xấu đi. Gánh nặng lại đè lên đôi vai của chị Hảo. Hàng ngày ở nhà máy lâm sản về, chị Hảo lại cật lực làm hơn 9 sào ruộng.

Ngay cả cho đến tình cảnh ấy, chị Hảo cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, ông trời diệt đường sống của cả gia đình mình. Dù rằng, ai cũng bảo, đó đã là cùng cực của nỗi bất hạnh rồi.

Cho đến một ngày gần đây, cái tin bị ung thư đại tràng như sét đánh ngang tai, đã đẩy ngã người phụ nữ kiên cường này.

Hôm đó em đang làm thì đau bụng, không đi vệ sinh được. Khi đó được mọi người cho uống thuốc nhuận tràng. Tầm 7, 8 giờ tối em không chịu được nữa, mọi người cho lên đầu xưởng chờ đến giờ về.

Từ hôm đó bụng ngày càng chướng lên. Sau đó lên Bạch Mai khám lại, được các bác sĩ mổ gấp vì tắc ruột, sau 1 tháng lại chuyển sang khoa Ung bướu để mổ cắt u. sau khi làm xét nghiệm MRI, sinh thiết thì kết luận bị K Đại tràng. Thế này chắc là hết thật rồi".

Ngày 18/9/2019, trong giấy ra viện của chị Đoàn Thị Hảo, Trung tâm y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai kết luận, chị bị K Đại tràng; và hẹn tái khám lại vào 06/10/2019.

Đã dăm ba lần Hảo hẹn đưa con đi khám. Vừa làm vừa dành dùm, ngoài đồng ăn đồng mặc cho gia đình thì vợ chồng chắt bóp nuôi hai con ăn học.

Lúc vừa tính cho con đi khám cũng là lúc mà cả nhà hay tin Nam bị suy thận nặng. Thế rồi tiền dành dụm lại dồn cho chồng, nỗi lo về bệnh của con gái lại đặt lại đó. Từ đó không có điều kiện chạy chữa cho cháu. Nay Hảo mang trong mình căn bệnh ung thư đại tràng, chẳng còn nghĩ có lúc nào đưa con gái đi khám chữa được.

Chị Hảo nặng lòng nhất là chưa có điều kiện đưa con gái đi khám, điều trị bệnh thì lại pát hiện mình bị ung thư đại tràng.

Mẹ chồng đi làm osin, bố chồng chăm 2 cháu nội để con trai đi chạy thận, con dâu điều trị ung thư

Ông Năm nói, từ khi về làm dâu con trong nhà, chị Hảo đã chịu nhiều thiệt thòi vì hết chăm lo cho hai con bệnh tật, lại thêm chồng ốm yếu. Thế nhưng chưa bao giờ ông nghe con dâu kêu ca một tiếng

"Một mình vừa làm công nhân, vừa cáng đáng 9 sào ruộng, chăm chồng, con bị bệnh. Nó đã hết mình vì cái nhà này, nay bệnh tật lại rơi vào nó, đúng là ông trời không thương con, thương cháu của tôi".

Ông Hà Văn Năm nghẹn ngào nói về cảnh ngộ của các con, các cháu của mình

Nhiều năm nay, vợ ông Năm là bà Hà Thị Hồi (1959) đi làm osin ở trên Hà Nội để có tiền phụ giúp các con. Thường ngày, ông Năm ở nhà trông chừng hai cháu và quản đình của làng.

"Vợ đi làm thuê, con trai thì chạy thận, con dâu thì ung thư, cháu lớn tim bẩm sinh, cháu bé thì câm điếc…tôi cũng cố nuôi con lợn, con gà để phụ giúp thêm cho các con. Không giúp gì được thì mình trông cháu"

Hôm nay, mẹ đẻ của chị Hảo cũng có mặt ở đây, nhưng hầu như bà chỉ ngồi bên, nắm lấy tay con gái rồi rơm rớm nước mắt, chẳng nói thành lời.

Mẹ đẻ của chị Hảo rầu rĩ, chẳng nói nên lời

Khác với bố chồng và mẹ đẻ, mỗi lời nói ra đều nghẹn lại, thì giọng Hảo khi nói chuyện rất vững vàng, điềm tĩnh. Chỉ khi nhắc đến nỗi lo lắng nhất thì chị lại không nói nên lời, nhìn về phía bé Thanh Nhàn nước mắt lại chảy dài.

"Em chưa thể chết! Em còn phải lo chữa bệnh cho chồng, chăm sóc hai con. Em ước gì em khỏi bệnh. Nếu không may em có bị làm sao thì điều em nặng nề nhất là con bé nhà em. Thấy thương vì nó không nói được, cũng chỉ có em hiểu nó mỗi khi nó ra dấu"

Từ chỗ đang là lao động chính, lo tiền cho chồng chạy thận 3 lần/tuần và lo cho hai con ăn học, nay chị Hảo lại mang bệnh nặng. Nên gần như gia đình đang đi vào bế tắc.

Chị Đoàn Thị Hảo (SN 1983) nghẹn ngào khi chia sẻ về bệnh tình của chồng và hai con thơ dại.

Anh Nguyễn Duy Hạnh, người cùng thôn Lạc Chính, xã Trực Khang cho biết:

"Anh Nam thương vợ lắm, dù ốm đau cũng cố đi tìm việc làm. Nhưng anh đâu có sức khỏe, biết làm được gì? Ai dám nhận? Cũng may, bà con ở ngoài ngã ba, người ta thương, tạo điều kiện cho đứng chạy xe ôm. Có ngày anh kiếm được 100, có ngày được 10, 20 nghìn.

Chúng tôi là hàng xóm, thấy hoàn cảnh gia đình anh mà xót xa. Chỉ mong có các cơ quan báo chí, các nhà hảo tâm mở lòng từ bị cứu giúp".

Mong cộng đồng chung tay giúp đỡ

Ông Hà Cao Nguyên – Chủ tịch UBND xã Trực Khang cho biết, ngày 04/10 xã cũng tổ chức tới thăm, tặng quà cho gia đình anh Nam, chị Hảo.

"Thật sự, chẳng có gia đình nào khổ như gia đình ấy đâu. Bao nhiêu cái khó, cái khổ, bệnh tật đổ hết lên đầu họ. Nhà có 2 vợ chồng, 2 con thì bị bệnh nặng cả", ông Nguyên chia sẻ thêm về hoàn cảnh vợ chồng anh Nam và cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ anh Hà Văn Nam, chị Đoàn Thị Hảo và hai con hoặc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện , Báo điện tử Trí Thức Trẻ. Vui lòng ghi rõ nội dung ủng hộ và tên người ủng hộ: Tài khoản: 1912.832.546.5015 Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. Hotline: 0943.113.999 Hoặc gửi trực tiếp theo số tài khoản của anh Hà Văn Nam: Số 3215205324616, ngân hàng Agribank chi nhánh Trực Ninh, Nam Định. Địa chỉ: Đội 1, thôn Lạc Chính, xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Đinh. Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.