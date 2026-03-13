Hindustan Times ngày 12/3 đưa tin, một tàu chở dầu thô đi qua eo biển Hormuz đã cập cảng Mumbai, trở thành một trong những tàu đầu tiên đến Ấn Độ qua tuyến đường quan trọng này trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Theo Cảng vụ Mumbai, tàu chở dầu Shenlong Suezmax mang cờ Liberia, do một thuyền trưởng người Ấn Độ điều khiển và chở dầu thô được bốc dỡ tại Ras Tanura, Ả Rập Xê Út, đã đến Mumbai vào thứ Tư 11/3.

Tàu chở dầu Shenlong Suezmax, được cho là chở khoảng 135.335 tấn (hay khoảng 1 triệu thùng) dầu thô.

Tàu chở dầu Shenlong mang cờ Liberia chở dầu thô cập cảng Mumbai ở Mumbai. Ảnh: PTI

Hành trình từ Ả Rập Xê Út

Hành trình của tàu chở dầu bắt đầu từ Ras Tanura, nơi nó bốc dỡ dầu thô vào ngày 1/3. Hai ngày sau, con tàu rời bến và hướng đến Ấn Độ.

Trong nhiều ngày, hành trình của tàu chở dầu được theo dõi thông qua các hệ thống giám sát hàng hải khi nó di chuyển về phía eo biển Hormuz - kênh đào hẹp nối liền Vịnh Ba Tư với Biển Ả Rập và là nơi vận chuyển một phần đáng kể lượng dầu mỏ của thế giới.

Biến mất khỏi hệ thống theo dõi

Vị trí cuối cùng mà con tàu truyền đi được ghi nhận bên trong eo biển vào ngày 8/3. Ngay sau đó, nó biến mất khỏi hệ thống giám sát.

Các nguồn tin hàng hải cho biết điều này cho thấy thủy thủ đoàn đã tắt Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS) của tàu khi đi qua đoạn đường nhạy cảm nhất. AIS thường phát sóng vị trí, tốc độ và thông tin nhận dạng của tàu, cho phép các tàu và cơ quan chức năng theo dõi chuyển động trên biển.

Các tàu hiếm khi vô hiệu hóa hệ thống này vì các quy tắc hàng hải quốc tế yêu cầu nó phải luôn hoạt động. Tuy nhiên, tại các khu vực xung đột như eo biển Hormuz thời gian qua, các tàu có thể tạm thời tắt thiết bị phát đáp để tránh bị phát hiện.

Hành trình vượt eo biển Hormuz của tàu Shenlong. Ảnh: Reuters

Xuất hiện trở lại sau khi vượt qua eo biển

Ngày hôm sau, tàu chở dầu xuất hiện trở lại trên cơ sở dữ liệu theo dõi sau khi đã vượt qua eo biển. Sau đó, nó tiếp tục hành trình đến Ấn Độ mà không gặp thêm trở ngại nào.

Các quan chức cảng cho biết con tàu đã đến Mumbai vào thứ Tư 11/3 và sau đó được neo đậu tại bến Jawahar Dweep Terminal.

“Tàu Shenlong đang chở 135.335 tấn dầu thô. Tàu đã cập cảng Jawahar Dweep và bắt đầu dỡ hàng”, ông Praveen Singh, phó giám đốc Cảng vụ Mumbai cho biết.

Dầu thô sẽ được vận chuyển đến các nhà máy lọc dầu ở Mahul, nằm ở phía đông Mumbai.

Tàu chở dầu Shenlong vượt eo biển Hormuz cập cảng ở Ấn Độ. Nguồn: Hindustan Times

Thủy thủ đoàn và hàng hóa

Tàu chở dầu này thuộc sở hữu của Shenlong Shipping Ltd và được quản lý bởi Dynacom Tanker Management Ltd.

Các quan chức cho biết con tàu có thủy thủ đoàn 29 người, bao gồm người Ấn Độ, Pakistan và Philippines. Thuyền trưởng Sukshant Singh Sandhu chỉ huy con tàu, và việc dỡ hàng dầu thô dự kiến sẽ mất khoảng 36 giờ.

Chuyến đi diễn ra vào thời điểm giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz đã chậm lại đáng kể do lo ngại về an ninh. Tuyến đường thủy hẹp này - nằm giữa Iran và Oman - xử lý hơn 20 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Các vụ tấn công gần đây đã làm gia tăng thêm rủi ro. Một tàu chở hàng rời của Thái Lan, Mayuree Naree, đã bị trúng đạn khi đang đi qua eo biển sau khi rời Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Con tàu, đang hướng đến cảng Kandla, đã bốc cháy. Ba thành viên thủy thủ đoàn vẫn mất tích, trong khi 20 người khác đã được Hải quân Hoàng gia Thái Lan và chính quyền Oman cứu sống.

Trong bối cảnh các tàu khác đang chờ đợi bên ngoài khu vực hoặc phải chuyển hướng, việc tàu Shenlong cập cảng Mumbai an toàn đánh dấu một chuyến đi thành công hiếm hoi qua một trong những hành lang hàng hải nhạy cảm nhất thế giới trong cuộc xung đột đang diễn ra.