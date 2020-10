Hành trình 8 giờ 30 phút đấu tranh với nghi phạm sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng

Lời khai ban đầu quanh co chối tội

Chiều 29/10, Công an TP Hà Nội tổ chức cuộc họp báo thông tin về vụ án nữ sinh Trần Thuý Hiền (SN 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) bị Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú tại Văn Phú, Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại Quất Động, Thường Tín) sát hại trên đường đi học về.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Bình - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội nêu rõ: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin việc về việc nữ sinh Trần Thuý Hiền mất tích, Công an huyện Thường Tín đã báo cáo ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng cảnh sát hình sự.

Qua quá trình điều tra, xác minh, rà soát các lực lượng công an thành phố nhận thấy việc mất tích của nạn nhân có nhiều dấu hiệu bất thường, khả năng Hiền bị xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản.

Đến 16h ngày 26/10, lực lượng công an đã triệu tập Nguyễn Xuân Trung là đối tượng nghiện đã đi cai nghiện về lên để làm việc.



Đại tá Nguyễn Bình - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra do là đối tượng nghiện ma tuý từng va chạm nên Trung đã có nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội của mình.

Theo Đại tá Bình, ban đầu Trung khai chiếc xe đạp điện mà y đã bán trước đó cùng chiếc điện thoại là do khi đi qua đường đê sông Nhuệ thấy không có người trông coi nên đã nhặt và chiếm giữ để đi bán.

Bằng các tài liệu cùng với sự chỉ đạo của ban lãnh đạo Công an TP Hà Nội, qua tập trung khai thác, đấu tranh quyết liệt đến 00h30 ngày 27/10, Trung đã khai nhận việc giết nữ sinh Trần Thuý Hiền và cướp xe đạp, điện thoại của nạn nhân.

Đại tá Bình nêu rõ, đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng đối tượng gây án côn đồ, dã man coi thường pháp luật, hoạt động gây án ở nơi trống vắng, ít người qua lại, hệ thống nhân chứng cùng camera giám sát gặp nhiều khó khăn trong công tác điều tra.

"Đây là 2 đối tượng nghiện hút và gây ra nhiều vụ trộm cắp nên chúng tôi tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án...", Đại tá Bình nêu tại cuộc họp.



Thực hiện hành vi phạm tội đến cùng

Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, qua công tác rà soát nạn nhân có điện thoại và xe đạp điện nên công an tổ chức tìm kiếm.

Qua rà soát thì phát hiện ra chiếc xe đạp của nạn nhân và sau đó tìm ra đối tượng đã sử dụng sau khi Hiền mất tích.

Tại cuộc họp, vị trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, các đối tượng nghiện ma tuý ở địa phương đều được cho uống Methadol.

Tuy nhiên, 2 đối tượng gây án là lao động tự do nên khi làm việc nặng thì chúng nhớ đến ma tuý. Từ việc này phát sinh ra hành vi cướp của, giết người.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín.

"Thời gian vừa qua, trên địa bàn có mưa lớn khiến mực nước tại sông Nhuệ ngày hôm đấy (23/10), sâu khoảng 4 mét.



Khi đối tượng dìm nạn nhân xuống thì hắn đã thực hiện hành vi phạm tội tới cùng để chiếm đoạt tài sản...", Đại tá Tần nói.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội nói: Thời điểm nạn nhân mất tích, điện thoại của Hiền tắt, nhân chứng xác định tại hiện trường không có ai.

Qua dựng lại toàn bộ diễn biến, công an đã xác định được tang vật của vụ án và đối tượng liên quan.

"Khi đối tượng mới được đưa về trụ sở hắn không nhận tội, chỉ khai đi qua bờ sông nhìn thấy xe đạp điện và điện thoại thì mang về đưa đi bán.

Nhưng chúng tôi không thể tin vào nội dung này được và phải xác minh, điều tra thật kỹ. Khi đồng chí trưởng công an huyện báo cáo về lời khai ban đầu của đối tượng, tôi khẳng định luôn đây chính là người xâm hại, cướp tài sản của nạn nhân...", Đại tá Tùng phát biểu.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội.

Theo vị phó giám đốc Công an TP Hà Nội, trong cả đêm 26/10, các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương đấu tranh và sau đó Trung đã khai nhận hành vi phạm tội.