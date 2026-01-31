Hành trang mang về cho cha mẹ mùa Tết

Đó là nơi mọi lo toan tạm lắng lại, nhường chỗ cho sự bình yên và những mong cầu tốt đẹp cho năm mới. Khi thời gian lặng lẽ trôi và sức khỏe cha mẹ dần đổi khác, sự an tâm về sức khỏe của cha mẹ là điều làm nên một mùa Tết đủ đầy, trọn vẹn với mỗi người con.

Tết – Khi con nhìn thấy những đổi thay âm thầm của sức khỏe cha mẹ

Với nhiều người con, cha mẹ còn khỏe mạnh là món quà lớn dịp Tết vì sức khỏe của cha mẹ không chỉ là khởi đầu cho niềm vui sum họp, mà còn là nền tảng để gia đình bước vào năm mới với sự an tâm và trọn vẹn.

Nhưng trong niềm vui sum vầy ấy, không ít người con chợt nhận ra thời gian lặng lẽ trôi, sức khỏe của cha mẹ cũng ngày một yếu đi. Những hoạt động tưởng chừng như việc dọn dẹp nhà cửa, trang trí ngày Tết hay chuẩn bị mâm cơm truyền thống…, bỗng khiến chúng ta nhận ra bước chân của cha mẹ đã không còn nhanh nhẹn, đôi tay cũng không còn vững vàng như trước.

Với chị Phương Nga (32 tuổi, Quảng Ngãi), mỗi dịp Tết trở về nhà, chị thấy rằng những việc dọn dẹp cha mẹ vẫn làm thoăn thoắt thường ngày nay trở nên chậm rãi hơn. "Khu vườn nhỏ sau nhà, trước đây ba tôi vẫn tự tay chăm sóc, nay cần sự san sẻ của cả hai ông bà."

Còn với chị Anh Thư (41 tuổi, Hà Nội), kỳ nghỉ Tết năm nay mang đến những khoảnh khắc rất khác. "Ngày trước, bố mẹ tôi khỏe mạnh, có thể bế, cõng các cháu nhỏ nhưng mấy năm đổ lại đây, ông bà thường ngồi bên cạnh, vừa nghỉ ngơi vừa dõi theo cháu.", chị Thư chia sẻ.

Sự thay đổi này không chỉ là dấu vết của thời gian, mà do quá trình lão hóa tự nhiên ở người lớn tuổi. Theo nghiên cứu khoa học, sau 40 tuổi, cơ thể có thể mất đến khoảng 8% khối cơ mỗi 10 năm và suy giảm khoảng 40% một số loại tế bào miễn dịch, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và giảm chất lượng cuộc sống.

Chăm sóc sức khỏe cha mẹ để giữ trọn niềm vui sum vầy

Những đổi thay trong sức khỏe cha mẹ khiến nhiều người con chủ động quan tâm chăm sóc cha mẹ nhiều hơn, không chỉ trong những dịp đặc biệt, khi cha mẹ ốm đau mà còn bắt đầu từ những quan tâm hàng ngày từ bữa cơm, chế độ dinh dưỡng, vận động đến thói quen sinh hoạt.

Chị Phương Nga cho biết, chăm sóc cha mẹ không chỉ là chăm chút bữa cơm khi về nhà dịp Tết, mà còn là dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn nhu cầu dinh dưỡng của người lớn tuổi. Chị đặc biệt quan tâm đến những giải pháp dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, có các dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe khối cơ, giúp cha mẹ duy trì sự dẻo dai trong sinh hoạt hằng ngày.

Về phía chị Anh Thư, niềm vui sum vầy ngày Tết chỉ thật sự trọn vẹn khi cha mẹ có một nền tảng sức khỏe vững vàng. "Mỗi dịp Tết, tôi thường chọn Ensure Gold làm quà biếu bố mẹ như một cách gửi gắm sự quan tâm và chúc sức khỏe. Với tôi, món quà sức khỏe là điều cần thiết và ý nghĩa dành cho cha mẹ", chị chia sẻ.

Đồng hành cùng những người con trên hành trình chăm sóc cha mẹ, Ensure Gold là món quà chúc sức khỏe được nhiều gia đình chọn lựa dành cho cha mẹ trong những dịp Tết, với mong ước cha mẹ năm mới khởi sắc cùng với một nền tảng sức khỏe thật vững chắc. Đây là thực phẩm dinh dưỡng y học đến từ Abbott, có công thức dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, chứa HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ và YBG giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Với con cái, Tết trọn vẹn là khi về nhà thấy cha mẹ vẫn khỏe mạnh, cả gia đình quây quần bên nhau. Khi cha mẹ có một nền tảng sức khỏe vững vàng, năm mới cũng vì thế mà thêm khởi sắc. Bởi hơn tất cả, cha mẹ khỏe mạnh chính là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh và hy vọng cho cả gia đình trên hành trình phía trước.