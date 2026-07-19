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Hạnh phúc mới của Bằng Kiều bên vợ cũ

Tùng Ninh
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"Cảm giác này rất mới, khó tả lắm. Tôi thấy vô cùng tuyệt vời, hạnh phúc" – Bằng Kiều nói.

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ khoảnh khắc dẫn chồng cũ cùng một số bạn bè đồng nghiệp ra tận bãi biển để tập thiền.

Cô viết: "Lần trước qua Mỹ, mình có hướng dẫn cho Bằng Kiều phương pháp thiền tại nhà. Lần này thì rủ ông bạn trải nghiệm thêm Walking Meditation (thiền hành)...

Hạnh phúc mới của Bằng Kiều bên vợ cũ - Ảnh 1.

Bằng Kiều tập thiền

Bằng Kiều không phải là người dễ bị thuyết phục để học thiền. Nhưng sau gần một năm nhìn thấy những người xung quanh thực hành thiền đều có sự thay đổi rõ rệt, ai cũng vui vẻ hơn, trẻ đẹp hơn, nhiều năng lượng hơn thì anh mới quyết định thử.

Đây là cảm nhận của anh ấy sau lần đầu tiên. Hy vọng anh sẽ tiếp tục thực hành và duy trì vì thiền cũng giống như tập thể dục vậy, giá trị không nằm ở một buổi tập mà ở sự đều đặn mỗi ngày.

Trong video anh có cảm ơn mình nhưng thật ra mình chỉ là người chia sẻ lại những gì mình đã học và đã trải nghiệm. Điều mình vui nhất không phải là được cảm ơn mà là nhìn thấy thêm một người mở lòng để thử một điều mới, rồi tự mình cảm nhận những thay đổi từ bên trong.

Mỗi người sẽ có một hành trình khác nhau. Chỉ cần kiên nhẫn, cho bản thân thêm thời gian và tiếp tục thực hành, mình tin ai cũng có thể nhận được những lợi ích rất tuyệt vời từ thiền định".

Hạnh phúc mới của Bằng Kiều bên vợ cũ - Ảnh 2.

Về phía mình, Bằng Kiều tỏ ra vô cùng hạnh phúc, thoải mái vì được vợ cũ dạy thiền. Anh nói: "Cảm giác này rất mới, khó tả lắm. Tôi thấy vô cùng tuyệt vời, hạnh phúc.

Thực sự, nếu chỉ ra biển thôi đã thấy khỏe rồi chưa nói tới việc thiền tịnh ngoài biển, thiền trong suy nghĩ, tư tưởng tuôn trào trong mình như thế này khiến tôi như được thức tỉnh, rất thú vị.

Tôi đã nghĩ tới chuyện sẽ chia sẻ việc thiền này với người thân, bạn bè ở Việt Nam khi về nước. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì được biết tới phương pháp thiền mới này, nó làm con người tôi như tái sinh. Nếu thiền bình thường thì tôi không cảm nhận được nhưng đây là lần đầu tiên tôi tập trung được để thiền.

Tôi phải cảm ơn bà bạn (vợ cũ) đã chia sẻ với tôi và mọi người. Bây giờ tôi mới biết vì sao Trizzie Phương Trinh có thể nhiều năng lượng đến thế ở tuổi này".

Cái phước của gia đình Tuấn Ngọc
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Mỹ

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