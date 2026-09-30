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Hàng xóm Việt Nam chính thức vận hành tuyến đường sắt cao tốc dài 318 km: chạy qua vùng đất đóng băng vĩnh cửu, chịu lạnh tới -40°C

Khánh Vy
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Trung Quốc đã áp dụng loạt công nghệ cao để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc này.

Trung Quốc khai trương tuyến đường sắt cao tốc Cáp Nhĩ tân - Y Xuân tại Hắc Long Giang - Ảnh 1.

Ngày 28/9, Trung Quốc chính thức đưa vào vận hành tuyến đường sắt cao tốc Cáp Nhĩ Tân – Y Xuân tại tỉnh Hắc Long Giang. Tuyến đường dài 318 km, có tốc độ thiết kế 250 km/h, được xem là một bước tiến trong việc mở rộng mạng lưới đường sắt cao tốc tới những khu vực có điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở miền Bắc nước này.

Theo Tân Hoa Xã, tuyến đường sắt bắt đầu từ thành phố Cáp Nhĩ Tân, đi qua các địa phương gồm Cáp Nhĩ Tân, Tuy Hóa và Thiết Lực, trước khi kết thúc tại thành phố Y Xuân. Toàn tuyến có 9 nhà ga, trong đó ga Y Xuân Tây là ga đường sắt cao tốc nằm ở vĩ độ cao nhất Trung Quốc hiện nay.

Việc đưa tuyến đường vào khai thác giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Cáp Nhĩ Tân và Y Xuân. Nếu trước đây hành khách đi tàu thông thường mất khoảng 7 giờ, thời gian di chuyển nay được rút xuống còn khoảng 2 giờ. Với chuyến tàu nhanh nhất, hành trình giữa hai thành phố chỉ mất 1 giờ 46 phút.

Trung Quốc khai trương tuyến đường sắt cao tốc Cáp Nhĩ tân - Y Xuân tại Hắc Long Giang - Ảnh 2.

Tuyến đường sắt đối mặt nhiệt độ -40°C

Điểm đáng chú ý của tuyến đường sắt Cáp Nhĩ Tân – Y Xuân nằm ở điều kiện địa chất và khí hậu dọc tuyến. Công trình đi qua khu vực rừng Tiểu Hưng An, nơi có mùa đông lạnh giá, độ ẩm cao và nhiều khu vực đất đóng băng vĩnh cửu.

Theo Tân Hoa Xã, chênh lệch nhiệt độ trong năm tại khu vực này vượt 70°C, trong khi nhiệt độ cực thấp vào mùa đông có thể xuống tới -40°C. Tuyến đường đi qua 14 đoạn đất đóng băng vĩnh cửu dạng đảo, với tổng chiều dài khoảng 5,8 km.

Đây là điều kiện địa chất đặt ra nhiều thách thức đối với việc xây dựng và vận hành đường sắt. Khi nhiệt độ tăng, đất đóng băng có thể tan chảy; khi nhiệt độ giảm, đất có thể giãn nở do đóng băng. Quá trình biến đổi lặp đi lặp lại có nguy cơ gây lún nền đường, biến dạng đường ray và ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.

Cáp Nhĩ Tân – Y Xuân được xác định là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Trung Quốc đi xuyên qua khu vực đất đóng băng vĩnh cửu dạng đảo. Trong quá trình xây dựng, các đơn vị tham gia đã phải áp dụng những giải pháp kỹ thuật phù hợp với môi trường nhiệt độ thấp, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng và an toàn công trình.

Dự án được khởi công toàn tuyến từ năm 2022. Trước khi chính thức khai thác, ngành đường sắt Trung Quốc đã tiến hành chạy thử, kiểm tra và điều chỉnh các hệ thống đường ray, tiếp xúc điện, điều khiển tàu, thông tin liên lạc và tín hiệu.

Trung Quốc khai trương tuyến đường sắt cao tốc Cáp Nhĩ tân - Y Xuân tại Hắc Long Giang - Ảnh 3.

Rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng mạng lưới cao tốc

Tuyến Cáp Nhĩ Tân – Y Xuân là phần mở rộng quan trọng của hành lang đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Cáp Nhĩ Tân – Hong Kong – Macau, thuộc mạng lưới đường sắt cao tốc "8 trục dọc, 8 trục ngang" của Trung Quốc.

Khi tuyến đường đi vào hoạt động, các địa phương như Tuy Hóa và Y Xuân được kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt cao tốc quốc gia. Hành trình từ Cáp Nhĩ Tân đến Tuy Hóa Nam nhanh nhất mất 42 phút, trong khi thời gian đến Thiết Lực là 1 giờ 14 phút.

Từ ga Y Xuân Tây, hành khách có thể đi tới Bắc Kinh Triều Dương trong thời gian nhanh nhất khoảng 8 giờ 46 phút, hoặc tới Đại Liên Bắc trong khoảng 6 giờ 7 phút.

Trong giai đoạn đầu khai thác, ngành đường sắt bố trí tối đa 38 chuyến tàu điện động lực phân tán mỗi ngày, trong đó có 4 chuyến chạy liên tuyến.

Theo Tân Hoa Xã, công trình không chỉ bổ sung năng lực vận tải cho vùng Đông Bắc Trung Quốc mà còn tạo thêm kinh nghiệm xây dựng, vận hành đường sắt cao tốc trong điều kiện khí hậu lạnh và địa chất phức tạp. Những giải pháp kỹ thuật được áp dụng trên tuyến có thể cung cấp dữ liệu tham khảo cho việc phát triển đường sắt tại các khu vực có điều kiện tương tự.

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Cáp Nhĩ Tân

Đường sắt cao tốc

Hắc Long Giang

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