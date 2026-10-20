Hãng xe do con trai ông Phạm Nhật Vượng điều hành sắp thử nghiệm dòng xe đặc biệt tại siêu dự án Cần Giờ

Đó là loại xe gì?

Doanh thu VinFast tăng mạnh

Ngày 19/10/2026 – VinFast Auto Ltd. ("VinFast" hoặc "Công ty") (Nasdaq: VFS) công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán quý II, kết thúc ngày 30/6/2026.

Trong quý II/2026, VinFast bàn giao tổng cộng 70.085 ô tô điện trên toàn cầu, tăng 20% so với quý I/2026 và 96% so với quý II/2025. Các thị trường quốc tế đóng góp khoảng 11% tổng số xe bàn giao trong quý.

Đối với xe máy điện và xe đạp điện, VinFast bàn giao tổng cộng 286.039 xe trong quý II/2026, tăng 100% so với quý trước và 311% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu quý II/2026 đạt 30.340,9 tỷ đồng (1.203,7 triệu USD), tăng 32,9% so với quý I/2026 và 85,5% so với quý II/2025. Phần lớn doanh thu đến từ hoạt động bán ô tô điện.

Doanh thu bán xe đạt 28.833,1 tỷ đồng (1.143,9 triệu USD), tăng 33,4% so với quý I/2026 và 92,7% so với quý II/2025. Mức tăng đến từ đà tăng trưởng tại thị trường Việt Nam và sự đóng góp ngày càng lớn từ những thị trường quốc tế tiềm năng như Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

VinFast cũng đang tích cực phát triển mạng lưới bán lẻ trên toàn cầu. Tính đến ngày 30/6/2026, khách hàng có thể mua xe điện VinFast tại 474 cửa hàng ở tất cả thị trường.

Ông Phạm Nhật Quân Anh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VinFast, chia sẻ: "VinFast bước vào nửa cuối năm 2026 với đà tăng trưởng mạnh mẽ tại các thị trường trọng điểm, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động trên toàn cầu. Trong quý vừa qua, chúng tôi đã đạt được nhiều dấu mốc quan trọng, trong đó, hoạt động kinh doanh tiếp tục tăng trưởng ở cả mảng ô tô điện và xe máy điện. Chúng tôi cũng không ngừng củng cố nền tảng tài chính và hệ sinh thái nhằm phục vụ chiến lược dài hạn.

Trong thời gian tới, VinFast sẽ tiếp tục tập trung mở rộng tại các thị trường quốc tế trọng điểm bao gồm Philippines, Indonesia và Ấn Độ, có những bước đi chiến lược ở các thị trường như Mỹ và châu Âu, phát triển danh mục sản phẩm và công nghệ, đồng thời nâng cao năng lực hậu mãi. Chúng tôi tin rằng những bước đi này sẽ giúp VinFast duy trì đà tăng trưởng, đồng thời xây dựng một chiến lược đa dạng trên toàn cầu, sử dụng vốn hiệu quả hơn và có khả năng thích ứng tốt hơn".

Bà Nguyễn Lan Anh, Giám đốc Tài chính VinFast, cho biết: "Kết quả quý II phản ánh đà tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và liên tục của hoạt động kinh doanh xe điện cốt lõi, trong bối cảnh chúng tôi mở rộng sản lượng và đầu tư vào thế hệ sản phẩm, công nghệ tiếp theo. Song song với đó, VinFast đang chủ động triển khai các giải pháp nhằm củng cố nền tảng tài chính dài hạn, trong đó có chuyển đổi sang mô hình sản xuất sử dụng vốn hiệu quả hơn tại Việt Nam và bổ sung nguồn thu. Những sáng kiến này nhằm tối ưu việc sử dụng vốn, từng bước cải thiện EBITDA và dòng tiền, qua đó tăng cường năng lực tài chính để tiếp tục đầu tư cho mảng xe điện. Xe điện vẫn là trọng tâm chiến lược của VinFast. Chúng tôi tin rằng hướng đi này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững và lộ trình có lãi".

Doanh thu quý 2/2026 của VinFast tăng mạnh.

Những bước tiến đáng chú ý về sản phẩm và công nghệ của VinFast

Mẫu xe điện mở rộng phạm vi (REEV) VF Wild là mẫu xe mới nhất được bổ sung vào danh mục sản phẩm của VinFast. Phát triển trên nền tảng xe cỡ lớn thế hệ mới của VinFast, VF Wild kết hợp hệ truyền động điện với công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động, mang đến sự linh hoạt cao khi di chuyển đường dài, đồng thời duy trì những đặc tính vận hành cốt lõi của xe điện. VF Wild hiện đã được mở bán tại Việt Nam. VinFast dự kiến đưa mẫu xe này tới các thị trường quốc tế vào năm tới.

Về công nghệ lái tự động, VinFast sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch thử nghiệm đội taxi tự hành cấp độ 4 gồm 200 xe tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) vào cuối năm 2027 sau khi được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Song song với quá trình phát triển công nghệ, VinFast đang phối hợp với những cơ quan chức năng liên quan để xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, các tiêu chuẩn an toàn và quy trình đào tạo cần thiết cho chương trình thử nghiệm.

VinFast tăng trưởng tại các thị trường trọng điểm

Tại Việt Nam, tính đến cuối quý II, VinFast tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường trong 22 tháng liên tiếp kể từ tháng 9/2024. Tính đến ngày 30/6, thị phần của VinFast trên toàn thị trường ô tô Việt Nam đạt khoảng 38%.

Trong quý, VinFast ra mắt VF 8 thế hệ mới và VF 2, mẫu xe cá nhân nhỏ gọn nhất của hãng. Phản hồi ban đầu từ khách hàng rất tích cực với hơn 12.700 đơn đặt hàng đối với VF 8 thế hệ mới và hơn 28.700 đơn đặt hàng đối với VF 2 chỉ trong vài ngày kể từ khi ra mắt. Hoạt động kinh doanh xe máy điện cũng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Đông Nam Á và Ấn Độ tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của VinFast trên toàn cầu. Trong quý II, VinFast đứng số 1 tại Philippines, số 5 ở Ấn Độ và số 8 tại Indonesia trong nhóm thương hiệu xe thuần điện.

Đáp ứng nhu cầu mở rộng toàn cầu, VinFast tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, tăng cường nguồn lực và khả năng chủ động về vốn để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và các kế hoạch đầu tư dài hạn. VinFast sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại các thị trường trọng điểm gồm Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Trung Đông, Bắc Mỹ và châu Âu, đồng thời không ngừng đánh giá cơ hội tại những thị trường mới có tiềm năng phát triển trong dài hạn. Công ty cũng đang phát triển mạng lưới phân phối, trong đó hợp tác với đại lý là phương thức chủ đạo, đồng thời từng bước củng cố năng lực sản xuất, lắp ráp trên toàn cầu và không ngừng mở rộng dải sản phẩm xe điện.