Giá vàng bạc 20/10 giảm mạnh: Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu thông báo thay đổi lớn

Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt hạ nhiệt.

Thị trường kim loại quý trong nước và quốc tế ngày 20/10 ghi nhận nhiều nhịp điều chỉnh đáng chú ý. Ghi nhận tại các thương hiệu lớn như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và SJC, giá vàng và bạc đều có sự sụt giảm so với phiên trước đó, phản ánh sức ép từ thị trường thế giới và các dữ liệu kinh tế vĩ mô.

Giá vàng, bạc hôm nay 20/10

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 0,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết ở mức 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra; vàng trang sức 999.9 có giá mua vào 136 triệu đồng/lượng và bán ra 140,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 20/10 biến động.

Tại Bảo Tín Minh Châu, quà mừng bản vị vàng (999.9 - 24k) và vàng miếng SJC cùng giao dịch ở mức 13,8 triệu đồng/chỉ mua vào và 14,2 triệu đồng/chỉ bán ra; trang sức vàng Rồng Thăng Long 999.9 ghi nhận mức 13,6 triệu đồng/chỉ mua vào và 14,1 triệu đồng/chỉ bán ra.

Bên cạnh đó, thị trường đầu giờ sáng ghi nhận tại các điểm giao dịch SJC (Hồ Chí Minh) với vàng SJC (1L, 10L, 1KG) ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra; giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Đến khoảng 9h30, giá vàng tăng trở lại 600.000 đồng, đưa giá vàng miếng lên mức 139,6 - 142,6 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, thị trường vàng ghi nhận mức giảm rõ rệt trên nhiều sản phẩm. Cụ thể, vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) giảm 1,1 triệu đồng/lượn), lùi về mức mua vào 139 triệu đồng/lượng và bán ra 142 triệu đồng/lượng. Các sản phẩm vàng 24K như Kim Gia Bảo Gift 24K, Kim Gia Bảo 24K, cùng vàng trang sức 24K (999.9 và 999) đồng loạt giảm 800.000 đồng/lượng, với giá mua vào dao động từ 135,9 đến 143 triệu đồng/lượng và giá bán ra từ 140,9 đến 147 triệu đồng/lượng.﻿

Song song với vàng, thị trường bạc trong nước cũng giảm theo đà quốc tế. Bạc thỏi Phú Quý (1kg) giao dịch quanh mức 52,8 triệu đồng/kg mua vào và 54,43 triệu đồng/kg bán ra.

Tham khảo giá bạc hôm nay 20/10.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, bạc thỏi 1kg giảm 800.000 đồng/kg, về mức 52,69 triệu đồng/kg mua vào và 54,32 triệu đồng/kg bán ra.

Trong khi đó, bạc thỏi Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (1 kg) tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 52,91 triệu đồng/kg mua vào và 55,04 triệu đồng/kg bán ra. Toàn cảnh thị trường quốc tế và diễn biến tuần qua, sang tuần này.

Thay đổi lớn trong hình thức thanh toán giao dịch vàng - bạc từ giữa tháng 10

Bên cạnh diễn biến về mức giá, kể từ nay, giao dịch mua - bán vàng cũng có thay đổi lớn về việc thanh toán. Cụ thể là toàn bộ các giao dịch mua - bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên bắt buộc phải được thanh toán bằng phương tiện không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu đều ra thông báo đề nghị khách hàng lưu ý quy định này để bảo đảm quá trình giao dịch diễn ra thuận tiện, nhanh chóng và đúng quy định.

Trong thông báo mới nhất, Phú Quý nhấn mạnh: Chỉ giao dịch với tài khoản Ngân hàng chính chủ của khách hàng và không giao dịch qua ví điện tử, quý khách vui lòng không sử dụng tài khoản không chính chủ hoặc các ví điện tử, tài khoản chứng khoán.

Giá vàng thế giới﻿

﻿Trong phiên ngày 20/10, giá vàng thế giới dao động tại ngưỡng 4.135 - 4.136 USD/oz và giá bạc thế giới duy trì ở mức khoảng 57,02 USD/oz.

Thị trường kim loại quý chịu áp lực lớn từ các số liệu lạm phát Mỹ cao hơn kỳ vọng. Chỉ số CPI tháng 9 tăng 3,7% và chỉ số giá sản xuất PPI tăng mạnh 1,3% so với tháng trước, làm gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Thêm vào đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và eo biển Hormuz tiếp tục tiềm ẩn rủi ro về nguồn cung năng lượng.

Bước sang tuần này: Tâm điểm của thị trường tập trung vào các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ công bố vào giữa tuần, bao gồm đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ sơ bộ tháng 10 (ngày 22 - 23/10), cùng chỉ số niềm tin tiêu dùng Michigan. Các số liệu này sẽ định hình rõ hơn sức khỏe nền kinh tế Mỹ cũng như kỳ vọng lãi suất của Fed trước thềm cuộc họp tháng 10.