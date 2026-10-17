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Thế giới vừa ghi nhận quốc gia giàu nhất thâm hụt gần 2.000 tỷ USD

Minh Hằng
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Đây là mức thâm hụt ngân sách cao nhất 5 năm và cao thứ 3 trong lịch sử nước này.

Phần nóc của toà nhà Quốc hội Mỹ ở Capitol Hill, Washington DC. Ảnh: Reuters

Phần nóc của toà nhà Quốc hội Mỹ ở Capitol Hill, Washington DC. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 16/10, trong năm tài chính 2026 (kết thúc vào ngày 30/9), mức thâm hụt ngân sách của quốc gia này là 1.992 tỷ USD, tương ứng cao hơn khoảng 12% so với mức 1.775 tỷ USD của năm trước đó. Đồng thời, đây là mức cao nhất trong 5 năm qua.

Theo Reuters, đây là mức thâm hụt ngân sách hằng năm cao thứ 3 trong lịch sử nước Mỹ, chỉ đứng sau các năm 2020 và 2021, thời điểm mà chính phủ liên bang chi hàng ngàn tỷ USD để kích thích tài chính giữa đại dịch Covid-19.

Một quan chức Bộ Tài chính cho biết, tài khóa 2026 ghi nhận cả các khoản thu và chi ngân sách đều đạt mức cao kỷ lục.

Với kết quả này, Mỹ chính thức ghi nhận năm tài khóa thứ 25 liên tiếp thâm hụt ngân sách. Trước đó, lần gần nhất mà Mỹ ghi nhận thặng du ngân sách (doanh thu lớn hơn các khoản nợ phải trả) là vào năm 2001.

Đáng chú ý, chỉ riêng trong tháng 9/2026, thâm hụt ngân sách của Mỹ là 27 tỷ USD, đảo chiều so với thặng dư 198 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, báo cáo công bố ngày 16/10 còn cung cấp thêm bằng chứng cho thấy khối nợ ngày càng tăng nhanh của Mỹ đang gây sức ép lên tình hình tài chính tổng thể của quốc gia này. Theo đó, gánh nặng nợ ngày càng lớn đã góp phần làm gia tăng lo ngại trong giới giao dịch trái phiếu. Những người này đã đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm lên mức cao nhất trong 24 năm vào tuần trước.

Cùng với đó, an sinh xã hội là khoản chi lớn nhất của Chính phủ Mỹ, khi đạt gần 1.700 tỷ USD trong cả năm tài khóa, tương ứng tăng nhẹ so với mức khoảng 1.600 tỷ USD được chi trong năm ngoái.

Trong năm tài khóa, chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người cao tuổi Medicare đứng thứ hai về mức chi, khi tiêu tốn gần 1.100 tỷ USD. Trong khi đó, chương trình chăm sóc sức khỏe do chính phủ điều hành cần chưa đến 1.000 ty USD trong năm tài khóa trước đó.

Chi phí lãi ròng, tức là tổng tiền trả lãi của Bộ Tài chính trừ đi khoản lãi nhận được, cũng đã vượt 1.000 tỷ USD.

Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cũng chỉ ra rằng, thuế thu nhập cá nhân giúp giảm mức thâm hụt ngân sách tổng thể, khi mang lại nguồn thu hơn 2.800 tỷ USD, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, thuế thu nhập doanh nghiệp mang lại 381 tỷ USD trong năm tài khóa 2026; giảm khoảng 70 tỷ USD so với năm trước đó. Nguyên nhân là do các khoản cắt giảm thuế được Quốc hội Mỹ thông qua năm ngoái.

Mỹ đã chi hơn 1.300 tỷ USD để trả lãi nợ công

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Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Capitol Hill. Ảnh: NYT

Đáng chú ý, trong tài khóa 2026, nước Mỹ đã chi hơn 1.300 tỷ USD để trả lãi cho khoản nợ công quốc gia. Tổng nợ phải trả của Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD vào đầu năm nay, đồng thời tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ qua.

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Trước đó, vào tháng 8/2026, chia sẻ với CNBC, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Mỹ có thể dựa vào tăng trưởng để thoát khối nợ ngày càng lớn.

Năm nay, Chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục thúc đẩy chiến lược tăng thuế nhập khẩu, bất chấp phán quyết vô hiệu của Tòa án Tối cao vào hồi tháng 2.

Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết, nguồn thu từ thuế hải quan trong năm tài khóa 2026 đạt mức cao kỷ lục. Nhưng sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ phần lớn các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt, Chính phủ Mỹ phải hoàn trả hàng tỷ USD tiền thuế đã thu, từ đó khiến nguồn thu thực tế từ thuế hải quan sụt giảm.

Bài tham khảo nguồn: CBO, Reuters, CNBC

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