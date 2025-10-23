Hàng triệu người dân Việt Nam sắp có thể nộp sổ đỏ photo trên VNeID, không cần nộp cho xã, phường

Ông Mai Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trong quá trình triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai phát sinh một số trường hợp chủ sử dụng đất không ở trên địa bàn, thế chấp, thậm chí không ở trong nước… dẫn tới việc thu thập bản sao sổ đỏ gặp khó khăn, theo Chinhphu..

Để giải quyết vấn đề này, Cục Quản lý đất đai đang phối hợp với Cục Chuyển đổi số (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 Bộ Công an) xây dựng tiện ích trên ứng dụng VNeID để người dân tự kê khai sổ đỏ trên ứng dụng này và không cần nộp bản sao sổ đỏ và căn cước công dân.

Người dân sắp có thể nộp sổ đỏ photo trên VNeID.

Việc thu thập dữ liệu là bước quan trọng trong Chiến dịch cao điểm 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đang được Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương triển khai trên toàn quốc từ 1/9-30/11/2025.

Để tạo điều kiện thuận lợi triển khai chiến dịch này, việc người dân đang sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cùng tham gia để cung cấp và xác thực thông tin là rất cần thiết. Đây là bước quan trọng để Nhà nước và người dân cùng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, phục vụ cho việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai và các dịch vụ công trực tuyến khác trên môi trường điện tử.

Giải thích thêm về yêu cầu thu thập bản sao sổ đỏ trong chiến dịch, theo ông Mai Văn Phấn: Công tác đăng ký, cấp sổ đỏ đã trải qua nhiều giai đoạn với quy định khác nhau, có thời kỳ sổ đỏ chỉ ghi tên chủ hộ, không có số chứng minh thư, hoặc chỉ căn cứ bản đồ tạm…

Bên cạnh đó, căn cước công dân cũng được cấp qua nhiều thời kỳ khác nhau, từ chứng minh thư 9 số, căn cước 10 số đến căn cước công dân gắn chip 12 số hiện nay. Nhiều trường hợp người sử dụng đất tự ý chuyển nhượng, thay đổi mục đích sử dụng, hoặc chưa hoàn tất thủ tục thừa kế, dẫn đến thông tin, dữ liệu chưa được đồng bộ.

Có nhiều trường hợp, tại một số địa phương, thiên tai, nhất là ngập lụt, lũ quét đã làm hư hại hồ sơ, tài liệu cấp sổ đỏ, gây khó khăn cho việc đối chiếu, xác thực thông tin.

Chính vì vậy, việc thu thập bản sao sổ đỏ là cần thiết để rà soát, đối chiếu và làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai. Đây không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý, mà cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân.

Tuy nhiên, ông Phấn cũng nhận định, trong quá trình triển khai, một số nơi chưa có hướng dẫn cụ thể, còn lúng túng trong chỉ đạo, hoặc áp đặt cách làm, khiến người dân chưa hiểu rõ mục đích và cách thức thực hiện. Đây chủ yếu là vấn đề ở khâu tổ chức thực hiện.

Trước phản ánh của người dân về việc bị yêu cầu photo hoặc công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Mai Văn Phấn khẳng định: Người dân chỉ cần cung cấp bản sao giấy chứng nhận và căn cước công dân khi được tổ công tác yêu cầu mà không phải công chứng.







