Đại tá Martin O'Donnell - phát ngôn viên của NATO - nhấn mạnh: "Tôi cho rằng không nên có bất kỳ nghi ngờ nào về sự sẵn sàng và khả năng hành động của NATO."

Đài CBS News (Mỹ) ngày 26/11 đưa tin, số vụ gây hấn xảy ra ở Biển Đen đã tăng gần gấp 10 lần trong năm 2026. Tình hình căng thẳng leo thang trong khu vực đã lan đến biên giới của NATO, tạo ra nguy cơ trực tiếp kéo liên minh này và Mỹ vào cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo Đại tá Martin O'Donnell - phát ngôn viên của NATO, vào năm 2025 chỉ có chưa đến 50 vụ việc được ghi nhận ở Biển Đen, trong khi năm nay con số này đã tăng lên khoảng 400 - 500 vụ.

Kết quả là, Biển Đen đã trở nên nguy hiểm hơn đối với các thủy thủ so với Eo biển Hormuz trong bối cảnh đối đầu giữa Mỹ và Iran. Kể từ đầu năm nay, ít nhất 40 thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng ở Biển Đen, so với 25 người ở Eo biển Hormuz.

Ông O'Donnell nhấn mạnh rằng Biển Đen rất quan trọng đối với thương mại toàn cầu, đặc biệt là nguồn cung cấp ngũ cốc và nhiên liệu, và bất kỳ sự gián đoạn nào đối với dòng chảy lương thực và năng lượng sẽ gây ra hậu quả toàn cầu, ảnh hưởng đến cả nước Mỹ.

Các vụ gây hấn ở Biển Đen có thể kéo NATO và Mỹ vào cuộc xung đột Nga - Ukraine: Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, các quốc gia thành viên NATO ven Biển Đen (bao gồm Romania, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ) đang gặp khó khăn ngày càng lớn trong việc giám sát biên giới biển của mình.

Theo Đại tá Hải quân Romania Mihai Iordache, hạm đội Romania đang hoạt động hết công suất, liên tục vô hiệu hóa các mối nguy hiểm từ vật liệu nổ bằng cách sử dụng thợ lặn và phương tiện không người lái dưới nước.

"Bốn năm trước, chúng tôi đã sẵn sàng đối phó với một quả thủy lôi trôi nổi, còn hiện nay, chúng tôi phải chuẩn bị đối phó với hàng chục phương tiện không người lái trôi nổi. Chúng tôi không có đủ nhân lực hay thiết bị để xử lý tất cả các tàu thương mại và phương tiện không người lái hiện tại", ông Iordache cho biết.

Trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng ở sườn phía đông của NATO, bao gồm vụ rơi tên lửa hành trình của Nga ở đông nam Ba Lan gần đây và các vụ xâm phạm không phận liên tiếp của máy bay không người lái, các quan chức NATO tại Brussels đã tái khẳng định sự sẵn sàng bảo vệ các đồng minh theo Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Phát ngôn viên NATO O'Donnell nhấn mạnh: "Tôi cho rằng không nên có bất kỳ nghi ngờ nào về sự sẵn sàng và khả năng hành động của NATO."

Ngày 22/11, hai tàu thương mại bị tấn công bởi phương tiện không người lái trên không và trên biển ở Biển Đen, cách bờ biển Bulgaria khoảng 70 hải lý. Ảnh: CCBS

Tuy nhiên, CBS News đưa tin, an ninh hàng hải và việc thiết lập lệnh ngừng bắn ở Biển Đen vẫn là những vấn đề khó khăn nhất trong quá trình đàm phán.

Trước đó, Kyiv cho biết Ukraine kỳ vọng rằng một số quốc gia vốn phụ thuộc trực tiếp vào nguồn cung ứng qua đường biển sẽ gây sức ép, từ đó thúc đẩy Nga đồng ý với một lệnh ngừng bắn ở Biển Đen.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi nói: "Các quốc gia này có thể đóng vai trò tích cực hơn trong việc khuyến khích Nga đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn, hay còn gọi là thỏa thuận ngừng bắn lương thực ở Biển Đen, điều mà Ukraine đã sẵn sàng. Sự đồng ý của Nga là cần thiết để thỏa thuận này có hiệu lực."

Nhưng theo giải thích của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, Nga từ chối đồng ý một lệnh ngừng bắn riêng biệt tại Biển Đen nếu không đi kèm việc ký kết một thỏa thuận hòa bình toàn diện và lâu dài với Ukraine; trong khi bản thân tiến trình đàm phán hiện vẫn rơi vào bế tắc do vấn đề lãnh thổ tại vùng Donbas.

"Vấn đề này hiện là lý do khiến chiến sự tiếp diễn. Theo ước tính của Nga, phần lãnh thổ còn lại chiếm 11-12%. Tuy nhiên, theo ước tính của Ukraine, con số này là 18%", ông Fidan nói.