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Hàng trăm phương tiện quân sự hạng nặng của Nga phải đem ‘bán sắt vụn’

Bạch Dương
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Số phương tiện thiết giáp khổng lồ được mang ra đấu giá là những thứ đã hư hỏng nặng, không còn khả năng phục hồi.

Hàng trăm phương tiện quân sự Nga hư hỏng được bán làm phế liệu Tại Rostov - Ảnh 1.

Tại vùng Rostov thuộc Liên bang Nga, một lô lớn thiết bị quân sự đã ngừng hoạt động, gồm khoảng 300 đơn vị, đã được đưa ra đấu giá. Thông tin này được công bố trên nền tảng điện tử chính thức "GIS Torgi".

Tổng giá trị của tất cả các phương tiện theo xác định là hơn 562.000 USD. Số tài sản này đang được lưu trữ tại một thao trường huấn luyện ở làng Petrovka, thuộc quận Myasnikovo. Hàng chục xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân và các loại xe quân sự khác đang được rao bán.

Danh sách cụ thể bao gồm: 22 xe tăng T-80, 5 xe tăng T-64, 1 xe tăng T-90, 12 xe tăng T-72, 6 xe tăng T-62, 22 xe chiến đấu BMP-1, 25 xe BMP-2, 1 xe BMP-1KSh, 2 xe thiết giáp trinh sát BRM-1K, 1 xe cứu kéo BREM-L, 1 xe công binh BREM-1, 4 xe bọc thép chở quân BTR-80/82, 1 xe BTR-80, 1 xe BTR-50, 11 xe MT-LB, 1 xe ATS-59 và 1 xe BTS-4.

Hàng trăm phương tiện quân sự Nga hư hỏng được bán làm phế liệu Tại Rostov - Ảnh 2.

Xe tăng T-80BVM của Nga bị phá hủy bởi máy bay không người lái Ukraine ở hướng Kurakhiv.

Cuộc đấu giá còn bao gồm: 1 KamAZ-43114, 2 xe GAZ-66, 2 xe VAZ-2106, 1 xe VAZ-2101, 1 xe VAZ-2121, 10 xe UAZ, 2 xe GAZ, 2 xe địa hình Desertcross và 1 xe MAZ.

Tất cả số phương tiện được đưa ra đấu giá đều bị xem là không phù hợp để tiếp tục sử dụng cho mục đích ban đầu. Chúng được bán độc quyền dưới dạng phế liệu kim loại, bao gồm cả kim loại đen và kim loại màu.

Nguồn gốc của số phương tiện trên không được giải thích, nhưng theo nhận xét, phần lớn đây là thiết giáp bị bắn hỏng trên chiến trường Ukraine, thiệt hại lớn đến mức không thể phục hồi mà chỉ phù hợp tháo dỡ lấy sắt vụn.

Theo Militarnyi
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Tags

phương tiện quân sự Nga

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