Hàng trăm nghìn tấn hàng quan trọng được Lào đưa sang Việt Nam: thuế nhập khẩu 5%, nước ta tiêu thụ hơn 10 triệu tấn/năm

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 7/2025 Việt Nam nhập khẩu 597 nghìn tấn phân bón, trị giá 242 triệu USD.

Tính từ đầu năm, nhập khẩu phân bón đạt trên 3,7 triệu tấn, tương đương 1,3 tỷ USD, tăng 24,7% về lượng và tăng 31,6% về trị giá.

Phân bón của Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc, đạt 1,65 triệu tấn, trị giá 542 triệu USD, tăng 33% về lượng, tăng 48% về kim ngạch. Giá trung bình đạt 328 USD/tấn, tăng 12% so với 7 tháng đầu năm 2024.

Nga là thị trường lớn thứ 2, đạt 523 nghìn tấn, trị giá 244 triệu USD, tăng 44% về lượng, tăng 47% về kim ngạch và tăng 2,5% về giá.

Đứng thứ 3 thị trường Lào, đạt 250 nghìn tấn, trị giá 71 triệu USD, tăng 17% về lượng, tăng 30% về kim ngạch. Giá trung bình đạt 287 USD/tấn, tăng 10,5% so với 7 tháng đầu năm 2024 và là mức giá hấp dẫn nhất trong số các nhà cung cấp chủ đạo.

Được biết, trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam – Lào đạt 2 tỷ USD, tăng tới 79% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức kim ngạch cao nhất của hai nước trong 10 năm qua (giai đoạn từ 2016 – 2025).

Phân bón là loại vật tư nông nghiệp quan trọng số 1 đối với sản xuất nông nghiệp, chiếm tỷ trọng cao nhất trong giá thành của trồng trọt, trong khi ngành trồng trọt hiện đang chiếm từ 64-68% trong tổng giá trị sản xuất của toàn ngành nông nghiệp. Kali - mặt hàng Việt Nam không sản xuất được - là sản phẩm nhập khẩu chủ lực, bên cạnh SA, DAP, NPK, phân bón hữu cơ, H₃PO₄, H₂SO₄…

Dự báo trong 6 tháng cuối năm 2025, nhu cầu phân bón trong nước sẽ tăng theo chu kỳ canh tác, trong khi nguồn cung toàn cầu đang tương đối ổn định. Giá phân bón được nhận định sẽ duy trì ở mức vừa phải, khó có khả năng tăng mạnh như giai đoạn 2022–2023.

Bên cạnh đó, tiềm năng xuất khẩu rất lớn khi nhu cầu phân bón từ các thị trường quốc tế như Ấn Độ, Mỹ và châu Phi dự báo sẽ tăng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu rộng lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo Hiệp hội Phân bón Quốc tế (IFA), nhu cầu tiêu thụ toàn cầu dự báo tăng 2,2% trong năm 2025, trước khi giảm nhẹ xuống 1,5% vào năm 2028. Dù tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại, năm 2025 vẫn được đánh giá là tích cực, với tổng sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt 205 triệu tấn, vượt mức kỷ lục 201,5 triệu tấn của năm 2020.

Nhu cầu tăng cao, giá bán cải thiện và chính sách thuế giá trị gia tăng (VAT) mới đang trở thành những động lực then chốt, giúp doanh nghiệp phân bón có một mùa báo cáo tài chính “rực rỡ."