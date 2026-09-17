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Hàng nghìn cửa hàng xăng dầu có thể trở thành điểm phục vụ xe điện: TC Group bắt tay liên doanh có Petrolimex, Xuân Cầu, Selex Motors

Phương Vy
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Tập đoàn Thành Công (TC Group) và Công ty Cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam (VGX) vừa ký biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển hạ tầng phục vụ giao thông điện tại Việt Nam.

TC Group vừa ký biên bản ghi nhớ với VGX để phát triển hạ tầng năng lượng cho phương tiện điện. VGX – liên doanh có sự tham gia của Petrolimex, Xuân Cầu Holdings và Selex Motors đang hướng tới xây dựng hạ tầng tại hàng nghìn cửa hàng xăng dầu và điểm dừng nghỉ trên cả nước.

Tập đoàn Thành Công (TC Group) và Công ty Cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam (VGX) vừa ký biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển hạ tầng phục vụ giao thông điện tại Việt Nam.

Đáng chú ý, VGX có cơ cấu cổ đông gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Xuân Cầu Holdings và Selex Motors. Doanh nghiệp này đang hướng tới xây dựng hạ tầng năng lượng tại hàng nghìn cửa hàng xăng dầu và các điểm dừng nghỉ trên phạm vi toàn quốc.

Theo thông tin được công bố, mạng lưới sẽ bao gồm trạm sạc và trạm đổi pin, được phát triển theo định hướng dùng chung thay vì chỉ phục vụ phương tiện của một thương hiệu.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Tổng giám đốc Petrolimex kiêm Chủ tịch HĐQT VGX, cho biết định hướng của hệ thống là hạ tầng mở, phục vụ “mọi hãng và mọi người dùng”. Hai bên sẽ nghiên cứu, phát triển và từng bước triển khai hệ sinh thái hạ tầng năng lượng hướng tới nhiều chủng loại phương tiện.

TC Group đưa hệ sinh thái ô tô vào mạng lưới hạ tầng mở

Ở phía đối tác, TC Group hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối ô tô, đồng thời đang chuyển dịch danh mục sản phẩm theo hướng điện hóa.

Theo biên bản ghi nhớ, TC Group và VGX sẽ phối hợp xây dựng và phát triển mạng lưới hạ tầng năng lượng xanh dùng chung, cung cấp các giải pháp sạc điện và dịch vụ năng lượng cho phương tiện điện.

Hai doanh nghiệp dự kiến kết hợp năng lực đầu tư, phát triển trạm sạc và công nghệ năng lượng của VGX với năng lực sản xuất xe điện hóa và hệ thống phân phối của TC Group.

Ông Lê Ngọc Đức, Phó Chủ tịch TC Group, cho biết doanh nghiệp đang triển khai chiến lược về sản phẩm đồng thời xây dựng mạng lưới đối tác để mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng năng lượng cho khách hàng sử dụng các sản phẩm điện hóa do tập đoàn phân phối.

Thỏa thuận mới hiện mới ở dạng biên bản ghi nhớ. Hai bên chưa công bố số lượng trạm sạc sẽ triển khai, số cửa hàng xăng dầu cụ thể được chuyển đổi, tổng vốn đầu tư cũng như thời điểm đưa các điểm sạc đầu tiên thuộc thỏa thuận vào hoạt động.

VGX cho biết định hướng của doanh nghiệp là xây dựng cả mạng lưới trạm đổi pin và trạm sạc, hình thành hạ tầng năng lượng mở cho giao thông điện.

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tc group

Petrolimex

Selex Motors

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