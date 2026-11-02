Nhóm hacker tự xưng “Leakers” tuyên bố việc xâm nhập, chiếm quyền điều khiển các màn hình LED tại Malaysia và phát video nhạy cảm không nhằm tống tiền hay phát tán mã độc tống tiền, mà để phơi bày những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

Nhóm hacker mang tên “Leakers” mới đây đã lên tiếng tiết lộ động cơ đằng sau hàng loạt vụ tấn công mạng nhằm vào các màn hình LED tại thị trấn Kluang, bang Johor, Malaysia hôm 1/11. Sau khi xâm nhập thành công, nhóm này chiếm quyền điều khiển các màn hình quảng cáo điện tử và thay đổi nội dung hiển thị thành những video nhạy cảm.

Theo The Straits Times, “Leakers” tuyên bố không chỉ nhắm mục tiêu tại Malaysia mà còn từng tấn công các hệ thống màn hình LED ở nhiều quốc gia khác, trong đó có Ai Cập, Iraq, Brazil và Trung Quốc.

Chia sẻ với The Cairo Report, một đại diện của nhóm cho biết các thành viên đã khai thác những lỗ hổng trong phần mềm được sử dụng để truyền tải nội dung lên màn hình LED. Tuy nhiên, nhóm khẳng định các biển quảng cáo điện tử không phải mục tiêu cụ thể mà họ chủ đích nhắm đến.

Theo lời giải thích của nhóm hacker, phần mềm bị xâm nhập tồn tại nhiều điểm yếu bảo mật. Một số lỗ hổng có thể bị khai thác thông qua các trang web hoặc trực tiếp từ giao diện của hệ thống.

Ảnh: @Intercyberdigest

Nhóm này cho biết đã sử dụng các công cụ quét tự động để phát hiện những hệ thống dễ bị tấn công, thay vì cố tình lựa chọn một doanh nghiệp hay quốc gia cụ thể. Sau khi xác định được các mục tiêu có lỗ hổng, chúng tiến hành chiếm quyền điều khiển những màn hình LED kết nối với hệ thống.

Đáng chú ý, “Leakers” tuyên bố đã phát hiện hàng nghìn hệ thống có nguy cơ bị xâm nhập chỉ trong vòng 2 giờ. Nhóm hacker nhấn mạnh mục đích của các cuộc tấn công là phơi bày những điểm yếu trong hạ tầng công nghệ, không phải tống tiền nạn nhân hay phát tán mã độc tống tiền.

“Các công ty chi hàng triệu USD để xây dựng cơ sở hạ tầng trên khắp các quốc gia, nhưng lại để những màn hình LED và mạng lưới quảng cáo kết nối Internet mà không có cả những biện pháp bảo vệ cơ bản nhất”, nhóm này tuyên bố “Chúng tôi không ở đây để lên lớp bất kỳ ai, kêu gọi quyên góp hay hành động như một nhóm tội phạm tống tiền. Chúng tôi muốn phơi bày những lỗ hổng này và chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có thể chiếm quyền điều khiển màn hình trên khắp đất nước bạn theo thời gian thực”.

Nhóm này cũng cho rằng truyền thông thường mô tả các vụ tấn công mạng là những chiến dịch tinh vi, có sự hậu thuẫn của các tổ chức cấp nhà nước. Tuy nhiên, theo chúng, vấn đề thực sự nằm ở việc hệ thống hạ tầng công nghệ đang được bảo vệ quá lỏng lẻo.

“Thực tế là hạ tầng của các bạn đáng xấu hổ, bất kể các bạn đang ở đâu trên bản đồ”, nhóm hacker viết.

Trong khi đó, cảnh sát Malaysia đã mở 2 cuộc điều tra liên quan đến các vụ việc được phản ánh. Cảnh sát trưởng Kluang cho biết lực lượng chức năng đã tiếp nhận trình báo từ một người đàn ông 42 tuổi. Người này cho biết nhận được tin nhắn WhatsApp thông báo về sự việc. Vụ việc đang được điều tra theo Điều 4(1) Luật Tội phạm Máy tính và Điều 292 Bộ luật Hình sự Malaysia.

Trước đó, Hội đồng thành phố Kluang cũng xác nhận hệ thống màn hình LED của địa phương đã bị tin tặc xâm nhập, khiến các video có nội dung nhạy cảm xuất hiện trên những màn hình công cộng.

Nguồn: Bangkok Post