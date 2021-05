Hàng loạt hành động ngôn tình, đạt tiêu chuẩn "ông chồng soái ca" của Bill Gates khiến dân tình "ngã ngửa" trước tin ly hôn vợ sau 27 năm

Cặp vợ chồng tỷ phú giàu có bậc nhất thế giới vừa đưa ra thông tin chính thức về việc ly hôn sau 27 năm chung sống. Đây là thông tin gây sốc với những người ngưỡng mộ cặp đôi này bởi từ trước tới nay Bill Gates và Melinda nổi tiếng tâm đầu ý hợp.

Năm 2014, trong một cuộc chia sẻ với Reddit, tỷ phú Bill Gates khiến mọi người bất ngờ với chia sẻ, ông rửa bát mỗi tối. Ông nói: "Những người khác tình nguyện làm việc đó. Nhưng tôi thích làm theo cách của mình".

Không chỉ có công việc bếp núc, tỷ phú dù bận rộn mấy cũng dành thời gian chơi với các con. Vợ ông từng tiết lộ, tối nào Bill cũng chờ các con ngủ hết rồi ông mới đi ngủ.

Theo quan điểm của người đàn ông giàu nhất thế giới này, sự cân bằng trong những công việc nhỏ nhất chính là chìa khóa để giúp giải quyết bình đẳng giới, cải thiện nghèo đói và thúc đẩy nền kinh tế nói chung. Đây cũng được xem là chìa khóa giữ lửa hôn nhân của một trong những cặp vợ chồng quyền lực nhất thế giới trong suốt 25 năm qua.

Bà Melinda French - vợ Bill Gates - cũng tin rằng việc san sẻ công việc công bằng từ những việc nhỏ nhặt như vậy giữa vợ và chồng có thể giúp mối quan hệ của các cặp đôi hạnh phúc và lâu bền hơn.

Một câu chuyện khác, khi con gái Jenn của cặp vợ chồng tỷ phú còn học mẫu giáo, Melinda phải đưa đón con 2 lần/ngày, mỗi lần mất 40 phút lái xe. Sau một thời gian, bà tâm sự với chồng về sự không thoải mái của mình khi dành quá nhiều thời gian lái xe như vậy và Bill Gates đã vui vẻ đề nghị làm điều đó thay bà vài buổi trong tuần.

Vợ chồng ông đã kết hôn được 27 năm và có 3 người con. Ở thời điểm hiện tại, tài sản của Bill Gates, 65 tuổi, là 124 tỷ USD. Gia đình Gates không cung cấp chi tiết về cách họ sẽ phân chia tài sản nhưng những nguồn thạo tin cho biết họ dường như đã có một thỏa thuận trước. Gia đình Gates là chủ sở hữu đất nông nghiệp lớn nhất ở Mỹ và có nhiều khoản đầu tư, bất động sản khác.

Theo các chuyên gia dự đoán, bà Gates, 56 tuổi, sẽ là người đóng góp to lớn cho các hoạt động từ thiện thời gian tới. Hiện tại, bà đang vận hành Pivotal Ventures với các khoản đầu tư liên quan đến lĩnh vực trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Nếu sở hữu một phần tài sản của Bill Gates, các hoạt động này chắc chắn sẽ được đẩy mạnh hơn.

Cuộc ly hôn này sẽ tạo ra những câu hỏi mới về số phận khối tài sản khổng lồ của họ. Vợ chồng nhà Gates đã ký cam kết cho đi phần lớn tài sản mà Bill Gates kiếm được với tư cách là người đồng sáng lập Microsoft.

Thực tế, Bill và Melinda Gates, 2 trong số những người giàu nhất thế giới, đã định hình lại hoạt động từ thiện toàn cầu với nỗ lực tập trung vào sức khỏe cộng đồng. Trong nhiều thập kỷ, ông bà Gates là những người có ảnh hưởng to lớn từ y tế đến giáo dục toàn cầu, đặc biệt là đạt được bước tiến to lớn trong việc giảm tử vong do sốt rét và các ca bệnh truyền nhiễm khác.

Quỹ Bill và Melinda Gates có giá trị khoảng 50 tỷ USD. Trong vài năm qua, vợ chồng vị tỷ phú đẩy mạnh nỗ lực chống lại đại dịch Covid-19 và chi 1 tỷ USD để tìm ra vắc xin.

Vụ ly hôn của nhà Gates diễn ra chưa đầy 2 năm sau khi nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và vợ MacKenzie Scott. Bà Scott sau đó đã nhận số cổ phiếu Amazon trị giá 36 tỷ USD ở thời điểm đó và đã ngay lập tức tham gia các hoạt động từ thiện.