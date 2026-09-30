Nhiều dòng điện thoại Vertu đời cũ đắt giá bất ngờ rơi vào cảnh mất tính năng nghe gọi cơ bản.

Theo ghi nhận tại Vertu Việt Nam, trong những ngày qua, rất nhiều người dùng dòng máy phím bấm đã đến kiểm tra và nhờ hỗ trợ do thiết bị đột ngột mất khả năng nghe gọi sau ngày 15/9 - thời điểm các nhà mạng trong nước chính thức dừng cung cấp dịch vụ 2G sau quá trình chuyển đổi kéo dài gần hai năm.

Anh T.V.H. (ngụ TP. Cần Thơ) cho biết đầu năm nay anh chi hơn 120 triệu đồng để sở hữu một chiếc Vertu Signature S từ một người rao bán trên mạng xã hội. “Lúc mua, tôi thấy máy còn rất mới, đẹp và vẫn nghe gọi được bình thường nên không để ý. Người bán cũng không chia sẻ hay cảnh báo gì về việc máy chỉ hỗ trợ 2G. Dạo gần đây, máy không nghe gọi được, tôi đi kiểm tra mới phát hiện”, anh H. chia sẻ.

Trường hợp của anh H. không phải là hiếm. Ông Nguyễn Minh Cường, Giám đốc Kinh doanh Vertu Việt Nam, cho biết đa số khách hàng gặp sự cố trong thời gian này đang sử dụng các dòng Signature S hoặc những biến thể điện thoại phím bấm cổ điển, được phát triển từ nhiều năm trước và đều đã ngừng sản xuất từ lâu. Đáng chú ý, một số thiết bị được rao bán là máy 4G nhưng thực chất các model cũ đã qua can thiệp, nâng cấp, chỉ hỗ trợ 2G/3G, thiếu thông tin kiểm định và không có chế độ bảo hành chính hãng.

Phần lớn thiết bị là hàng đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc được mua bán trao tay trên thị trường thứ cấp. Điểm khó cho người dùng nằm ở chỗ dòng Signature S cổ điển và dòng máy kế nhiệm Signature V 4G có ngoại hình và chất liệu tương đồng. Nếu chỉ nhìn vào kiểu dáng hay chất liệu bên ngoài, người mua có thể khó phân biệt hai thế hệ này.

Chưa hết, một số trường hợp máy vẫn hiển thị biểu tượng 4G nhưng không thể thực hiện cuộc gọi. Lý giải về vấn đề này, ông Cường cho biết, thực tế, khả năng sử dụng dịch vụ thoại trên mạng 4G còn phụ thuộc vào việc thiết bị hỗ trợ VoLTE và tương thích với cấu hình của từng nhà mạng.

Vertu Signature V được giới thượng lưu và doanh nhân Việt ưa chuộng nhờ thiết kế cổ điển. Tuy nhiên, ngoại hình tương đồng khiến người dùng khó phân biệt Vertu Signature S đời cũ với Signature V 4G.

“Nhiều mẫu Vertu đời cũ, hàng xách tay từ thị trường châu Âu, Mỹ… hoặc không được phân phối chính thức tại Việt Nam tuy có chip 4G nhưng không tương thích đầy đủ với cấu hình mạng của các nhà mạng nội địa như Viettel, VinaPhone, MobiFone, đặc biệt là khả năng hỗ trợ VoLTE. Trước đây, khi 2G vẫn hoạt động, máy có thể chuyển xuống mạng 2G để thực hiện cuộc gọi. Hiện nay, khi 2G được dừng cung cấp, những thiết bị này có thể rơi vào trạng thái ‘điếc’ dù cột sóng dữ liệu vẫn báo đầy”, ông Cường nói.

Với những khách hàng gặp vấn đề do thiết bị đời cũ không còn phù hợp với hạ tầng mạng hoặc mua phải máy không rõ nguồn gốc, Vertu Việt Nam cho biết đang có chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang các sản phẩm chính hãng, phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng hiện tại. Khách hàng thành viên cũng được áp dụng các quyền lợi theo chính sách riêng của Vertu Việt Nam.

Một bộ phận khách hàng sau khi gặp vấn đề với máy đời cũ đã lựa chọn nâng cấp lên dòng Signature V vì quen thuộc và yêu thích thiết kế điện thoại phím bấm, trong khi một số khác chuyển sang smartphone của Vertu để trải nghiệm các tính năng công nghệ hiện đại hơn.

Là thế hệ kế nhiệm của dòng Signature S cổ điển, Signature V duy trì thiết kế điện thoại phím bấm đặc trưng, đồng thời được phát triển trên nền tảng công nghệ mới với khả năng kết nối 4G và Wi-Fi thế hệ mới. Mỗi chiếc Signature V được lắp ráp thủ công tại Anh bởi một nghệ nhân duy nhất và mang chữ ký của người chế tác, với hàng trăm linh kiện được hoàn thiện tỉ mỉ.

Điểm nhấn của sản phẩm nằm ở màn hình kính sapphire, bàn phím đặc trưng sử dụng đá ruby tự nhiên làm ổ bi cho từng phím, cùng các phiên bản da cao cấp, kim loại quý và thiết kế theo yêu cầu (bespoke). Máy cũng được tích hợp Ruby Key, kết nối người dùng với dịch vụ Concierge 24/7 của VERTU.

Tại thị trường Việt Nam, Vertu Việt Nam hiện là đơn vị phân phối và bán lẻ chính thức duy nhất của Vertu England. Toàn bộ sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch, có chứng từ rõ ràng, đi kèm hệ sinh thái và dịch vụ theo tiêu chuẩn thương hiệu.

Đặc biệt, Vertu Việt Nam cũng được hãng cấp quyền vận hành Trung tâm Bảo hành và Sửa chữa ủy quyền chính thức tại Việt Nam. Nhờ đó, khách hàng có thể thực hiện các thủ tục kiểm tra, bảo hành và sửa chữa trực tiếp trong nước, thay vì phải gửi thiết bị về hãng ở nước ngoài để xác minh và xử lý.