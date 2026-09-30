Một mẫu SUV hạng C giảm giá kỷ lục

Mẫu xe này giảm giá về còn 480 triệu đồng, ngang dòng SUV cỡ A nhỏ.

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9 tiếp tục ghi nhận đợt giảm giá quy mô lớn từ thương hiệu MG. Bất chấp việc vốn đã có giá cạnh tranh, các dòng xe MG ZS, HS và G50 vẫn thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi tung ưu đãi "xả kho" cực lớn.

Trong đợt này, MG ZS được áp dụng mức giảm 140–150 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống chỉ còn 378–438 triệu đồng. Mức giá này chạm đáy phân khúc B-SUV, chỉ ngang tầm các mẫu xe đô thị hạng A như Hyundai Grand i10 (360–455 triệu đồng).

Tâm điểm chú ý dồn vào MG HS – mẫu xe gầm cao định vị ở phân khúc C-SUV, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Ford Territory. Ghi nhận tại một số đại lý ở Hà Nội, phiên bản tiêu chuẩn MG HS 1.5T DEL được chào bán ở mức 480 triệu đồng, giảm tới 219 triệu đồng so với giá niêm yết 699 triệu đồng.

Trong khi đó, bản cao cấp MG HS 1.5T LUX có giá niêm yết 749 triệu đồng được giảm khoảng 234–250 triệu đồng, đưa giá xe xuống quanh mức 499–515 triệu đồng tùy từng showroom.

MG HS – Mẫu xe phân khúc SUV hạng C đang được điều chỉnh giảm giá mạnh trong tháng 9.

Nhờ đợt hạ giá sâu kỷ lục này, một chiếc SUV cỡ C rộng rãi bất ngờ lọt vào tầm giá của các mẫu SUV cỡ A nhỏ hơn hẳn như Hyundai Venue (từ 499 triệu đồng), Kia Sonet hay Toyota Raize.

Tuy nhiên, mức ưu đãi này không áp dụng đồng loạt cho toàn thị trường mà dành riêng cho lượng xe sản xuất năm 2024 (VIN 2024) còn tồn kho tại đại lý nhằm chuẩn bị cho việc đón nhận các phiên bản đời mới. Vì vậy, giá bán và số lượng xe thực tế sẽ phụ thuộc vào nguồn hàng của từng đại lý.

MG HS VIN 2024 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.610 x 1.876 x 1.664 (mm), chiều dài cơ sở 2.720 mm. Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, cụm đèn pha full LED cho cả hệ thống đèn trước và sau thiết kế hoàn toàn mới. Hệ thống đèn trước tích hợp nhiều tính năng như đèn chờ dẫn đường (Follow me home) và đèn báo rẽ LED, gương chiếu hậu tích hợp đèn LED báo rẽ, chế độ sấy gương, chỉnh điện, gập gương tự động và camera 360 độ.

Nội thất xe được trang bị hiện đại với màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch (kết nối Apple CarPlay/Android Auto), điều hòa tự động 2 vùng độc lập, ghế da thể thao và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Phiên bản 1.5T LUX nhỉnh hơn khi bổ sung màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cùng dàn âm thanh cao cấp.

Về vận hành, cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, cho công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (mặt ướt) và hệ dẫn động cầu trước. Về an toàn, bản tiêu chuẩn trang bị camera 360 độ, cảm biến lùi, hệ thống phanh ABS, EBD và 6 túi khí.

Bản Lux sở hữu thêm gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp và cảnh báo điểm mù.