Kia Sonet giảm giá chạm đáy lịch sử

Mẫu xe đã thiết lập mức giá sàn thấp chưa từng thấy kể từ khi ra mắt.

Mới đây, Kia Sonet tiếp tục trở thành tâm điểm trên thị trường ô tô Việt Nam khi công bố đợt điều chỉnh giá niêm yết mới.

Chỉ hơn một tháng sau đợt giảm giá hồi tháng 7/2026 (đưa giá khởi điểm về 464 triệu đồng), mẫu xe tiếp tục giảm thêm 19 triệu đồng với phiên bản 1.5L AT. Hiện tại, giá niêm yết mới của các phiên bản Sonet lần lượt là: 1.5L AT (450 triệu), Deluxe (489 triệu), Luxury (529 triệu) và Premium (584 triệu đồng). Hai bản Deluxe và Luxury còn được áp dụng ưu đãi khuyến mại 12 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống 477 triệu và 517 triệu đồng.

Khác với các đối thủ như Suzuki Fronx (dù đại lý giảm giá thực tế xuống khoảng 430 triệu đồng nhưng giá niêm yết vẫn giữ 520 triệu đồng), mức giá niêm yết mới của Sonet giúp căn cứ tính lệ phí trước bạ giảm theo tương ứng. Điều này giúp tổng chi phí lăn bánh của Sonet thực sự rẻ hơn đáng kể.

Với khởi điểm 450 triệu đồng, Sonet vươn lên thành mẫu SUV có giá niêm yết thấp nhất phân khúc, gây sức ép trực tiếp lên các đối thủ như Hyundai Venue (giá thực tế đại lý từ 475 triệu), Toyota Raize (giá từ 510 triệu đồng).

Kia Sonet tiếp tục giảm giá trong tháng này.

Mẫu xe đang giảm giá này có gì?

Kia Sonet thuộc phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ (thường gọi là A-SUV hoặc B-SUV cỡ nhỏ). Khi chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối năm 2021, Sonet cùng với Toyota Raize là những cái tên tiên phong mở ra làn sóng xe gầm cao giá rẻ, lấp đầy khoảng trống giữa nhóm sedan/hatchback hạng B và các dòng SUV hạng B truyền thống. Với chiều dài tổng thể dưới 4,1m, khoảng sáng gầm ấn tượng 205 mm và thiết kế thể thao, Sonet được định vị nhắm tới nhóm khách hàng di chuyển đô thị, các gia đình trẻ hoặc người mua xe lần đầu. Mức giá niêm yết 450 triệu đồng hiện tại giúp Sonet lấn sân mạnh mẽ sang vùng giá vốn trước đây chủ yếu thuộc về sedan hạng B (như Hyundai Accent, Toyota Vios).

Kia Sonet cắt giảm chìa khóa thông minh/khởi động từ xa (thay bằng chìa cơ), chuyển sang đèn pha Halogen và không còn cảm biến lùi. Dù vậy, xe vẫn giữ lại những trang bị đáng giá: đèn định vị & đèn hậu LED, mâm đúc 16 inch 2 tông màu, gương gập/chỉnh điện, màn hình 8 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và khoảng sáng gầm 205 mm.

Tất cả các bản đều dùng chung động cơ 1.5L (113 mã lực, 144 Nm) cùng hộp số iVT. Khách hàng cần trải nghiệm cao cấp hơn có thể chọn bản Premium với đèn LED Star Map, màn hình 10,25 inch, điều hòa tự động, cửa sổ trời, 4 phanh đĩa và 6 túi khí.

Dù chịu áp lực khốc liệt, Kia Sonet vẫn duy trì được vị trí xe xăng bán chạy nhất phân khúc A-SUV. Đây là mẫu xe bán chạy thứ hai của thương hiệu Kia tại Việt Nam (chỉ xếp sau Kia Seltos với 4.529 xe). Doanh số Kia Sonet duy trì đà tăng trưởng tốt với hơn 2.200 xe bàn giao đến tay khách hàng trong quý 1/2026.

Không riêng Sonet, trong tháng 8 này, nhiều dòng xe "nhà" Kia cũng được ưu đãi, đơn cử Seltos hiện có giá sau ưu đãi từ 529 triệu đồng, Carens có giá từ 559 triệu đồng.