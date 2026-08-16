Đoàn xe chở sầu riêng 'độc nhất vô nhị' tại Đắk Lắk

Dọc tuyến đường, đông đảo người dân, du khách tập trung theo dõi đoàn xe diễu hành, chở theo những trái sầu riêng từ vùng trồng. Anh Lê Văn Cường (xã Ea Tul) chia sẻ: “Gia đình cũng làm sầu riêng nên nhìn những chiếc xe chở trái sầu riêng, người nông dân như tôi rất tự hào. Sự kiện đã tiếp thêm động lực cho người trồng sầu riêng như chúng tôi”.