Giá vàng bạc 30/9 tại Phú Quý, SJC, DOJI, BTMC tăng vọt sau một đêm!

Giá vàng đã tăng 2,5 triệu đồng/lượng, bạc cũng lấy lại "phong độ".

Thị trường kim loại quý hôm nay ghi nhận những diễn biến sôi động khi giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt biến động. Các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, Phú Quý liên tục cập nhật bảng giá niêm yết trong phiên giao dịch sáng.

Giá vàng SJC, DOJI, Phú Quý tăng rất mạnh

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị lớn ghi nhận xu hướng tăng mạnh 2,2 - 2,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm. Đây là mức tăng cực kỳ mạnh mẽ, hiếm thấy trong các phiên giao dịch gần đây, đưa thị trường vàng bước sang một mặt bằng giá hoàn toàn mới.

Tại Phú Quý, bảng giá ghi nhận giá vàng miếng SJC ở mức 140,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết giao dịch quanh mức 140,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC (loại 1 lượng, 10 lượng, 1 kg) ở mức 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Các loại vàng nhẫn SJC 99,99% (từ 1 chỉ đến 5 chỉ) niêm yết ở ngưỡng 140,0 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng miếng SJC ghi nhận mức niêm yết 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Sản phẩm Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và Kim TT/AVPL niêm yết ở mức 139,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu (BTMC) niêm yết vàng miếng SJC quanh mốc 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

So với các phiên giao dịch trước đó, giá vàng đang duy trì ở vùng giá cao, khoảng cách chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra tiếp tục duy trì ở mức cao khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 30/9 bứt phá mạnh.

﻿Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) ghi nhận trên bảng giao dịch trực tuyến đứng ở mức 4.176,92 USD/ounce, giảm nhẹ 0,13% (tương đương giảm 5,58 USD/ounce) so với phiên giao dịch liền trước. Mặc dù chịu áp lực chốt lời ngắn hạn từ nhà đầu tư khiến giá vàng thế giới rung lắc nhẹ, song nhìn chung kim loại quý vẫn giữ vững nền giá trên mốc 4.100 USD/ounce.

Những thông tin kinh tế vĩ mô từ Mỹ, biến động tỷ giá đồng USD cùng tình hình địa chính trị toàn cầu vẫn là những nhân tố then chốt dẫn dắt xu hướng giá vàng thế giới trong giai đoạn này.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước ghi nhận Ngân hàng niêm yết đồng USD ở mức 25.750,00 VND/USD chiều mua vào và 26.160,00 VND/USD chiều bán ra. Tỷ giá EUR giao dịch ở mức 28.688,44 VND/EUR (mua vào) và 30.201,48 VND/EUR (bán ra).

Giá bạc hôm nay diễn biến thế nào tại Phú Quý, DOJI và Bảo Tín Minh Châu?

Bên cạnh mặt hàng vàng, thị trường bạc hôm nay cũng chứng kiến những nhịp sóng điều chỉnh đáng chú ý.

Tại Tập đoàn DOJI, Bạc DOJI 99.9 (loại 1 lượng) hiện được niêm yết ở mức 2,187 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,267 triệu đồng/lượng (bán ra). Đối với Bạc 999 (miếng, thanh, thỏi), giá giao dịch mua vào đạt 2,157 triệu đồng/lượng và bán ra là 2,237 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay

Tại Phú Quý, giá Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) và Bạc thỏi Phú Quý 999 niêm yết mua vào ở mức 2,147 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,213 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thỏi 1 kg thương hiệu Phú Quý niêm yết ở mức 57,25319 triệu đồng/kg (mua vào) và 59,013186 triệu đồng/kg (bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, Bạc miếng Phú Quý Ag 999 (1 lượng) giao dịch mua - bán ở mức 2,147 triệu đồng/lượng và 2,213 triệu đồng/lượng. Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (5 lượng) giao dịch mua vào 10,660 triệu đồng và bán ra 11,060 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá bạc hiện đứng ở ngưỡng 61,09 USD/ounce, quy đổi tương đương khoảng 51,377207 triệu đồng/kg (theo tỷ giá quy đổi chưa bao gồm thuế, phí).