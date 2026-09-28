Giá vàng bạc 28/9: SJC, DOJI, Phú Quý giảm đồng loạt

Giá vàng hôm nay 28/9 giảm tiền triệu.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (28/9), giá vàng trong nước ghi nhận đà giảm nhanh ở cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn như DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải.

Thị trường trong nước: Vàng SJC, DOJI, Phú Quý quay đầu giảm giá mạnh

Tập đoàn Phú Quý ghi nhận mức giảm đáng kể trong phiên giao dịch đầu ngày. Cụ thể, giá vàng miếng SJC và Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết ở mức 140,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 143,4 triệu đồng/lượng chiều bán. Đầu phiên sáng, Phú Quý từng giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra, nhưng sau đó đã nhanh chóng điều chỉnh giảm thêm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng hôm nay điều chỉnh giảm.

Ghi nhận trong sáng ngày 28/9, giá vàng miếng SJC tại TP.HCM và các đại lý lớn đồng loạt điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng so với các phiên trước đó. Hiện tại, giá vàng miếng SJC 1 lượng, 10 lượng được niêm yết ở mức 140,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đối với các dòng vàng miếng nhỏ hơn như SJC 5 chỉ hay 0,5 - 2 chỉ, giá bán ra nhỉnh hơn một chút, dao động từ 143,42 triệu đồng/lượng đến 143,43 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ cũng đi xuống, giao dịch ở mức 139,9 triệu đồng/lượng mua vào và 142,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nữ trang 99,99% hiện niêm yết quanh mức 137,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Tập đoàn DOJI, bảng giá vàng cập nhật mới nhất cho thấy giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 140,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Sản phẩm Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và Kim TT/AVPL giao dịch ở mức 140,2 triệu đồng/lượng mua vào và 144,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Các loại vàng nữ trang 9999 tại DOJI hiện dao động ở mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Chênh lệch mua - bán vẫn neo cao.

Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, các sản phẩm vàng nhẫn cũng biến động giảm mạnh. Giá Kim Gia Bảo 24K niêm yết ở mức 140,2 triệu đồng/lượng mua vào và 144,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng miếng SJC tại đây giao dịch ở mức 140,4 triệu đồng/lượng mua vào và 143,4 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra vẫn duy trì ở mức cao từ 3 đến 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Sự sụt giảm của thị trường vàng trong nước bắt nguồn từ đà lao dốc rất mạnh trên thị trường quốc tế. Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến từ TradingView, giá vàng thế giới (XAU/USD) giao dịch ở mức 4.206,39 USD/ounce, giảm tới 1,83% (tương đương giảm 78,60 USD/ounce). Sau chuỗi ngày neo cao, áp lực bán chốt lời từ các quỹ đầu tư lớn và giới giao dịch ngắn hạn đã bùng nổ. Việc đồng USD duy trì sức mạnh cùng với tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước các công bố dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ đã đẩy giá vàng thế giới tụt sâu khỏi ngưỡng hỗ trợ.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước ghi nhận tại ngân hàng dao động quanh mức 25.760 VND/USD (mua vào) và 26.170 VND/USD (bán ra). Tỷ giá EUR/VND niêm yết ở mức 28.821,01 VND mua vào và 30.341,03 VND bán ra.

Giá bạc hôm nay 28/9

Giá bạc hôm nay cũng chịu áp lực điều chỉnh giảm trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Tại thị trường quốc tế, giá bạc thế giới hiện giao dịch quanh mốc 61,99 USD/ounce (tương đương khoảng 52,15 triệu đồng/kg).

Ở thị trường trong nước, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng và Bạc thỏi Phú Quý 999 niêm yết ở mức 2,148 triệu đồng/lượng mua vào và 2,214 triệu đồng/lượng bán ra. Đối với bạc thỏi 1kg, giá giao dịch dao động quanh mốc 57,28 triệu đồng/kg (mua vào) và 59,04 triệu đồng/kg (bán ra).

Giá bạc hôm nay 28/9 điều chỉnh giảm.

Tập đoàn DOJI: Giá bạc DOJI 99.9 loại 1 lượng giao dịch ở mức 2,190 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,270 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Bạc miếng/thỏi 999 giao dịch ở mức 2,160 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,240 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bảo Tín Mạnh Hải: Sản phẩm Ngân Gia Bảo - Tứ Quý (1 lượng) niêm yết ở mức 2,150 triệu đồng/lượng mua vào và 2,529 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 77.000 đồng/lượng.

Bạc thỏi 1kg tại đây giảm hơn 1,81 triệu đồng/kg, lùi về mức 57,33 triệu đồng/kg (mua vào) và 59,09 triệu đồng/kg (bán ra).