Hàng loạt chính sách được đề xuất để đánh thẳng vào giới đầu cơ bất động sản

Siết vay mua từ bất động sản thứ 2 sẽ giảm giá nhà

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết về kiểm soát, kiềm chế đà tăng giá bất động sản. Cơ quan này kiến nghị siết hạn mức cho vay với người mua nhà thứ hai trở đi, hướng tới mục tiêu hạn chế đầu cơ và ổn định thị trường. Theo đó, các tổ chức tín dụng sẽ chỉ được cho vay tối đa 50% giá trị hợp đồng mua bán với người mua căn nhà thứ hai, và không quá 30% với căn nhà thứ ba trở lên (trừ nhà xã hội).

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu (GP Invest), cho rằng nếu được thông qua thì đề xuất của Bộ Xây dựng sẽ giúp giảm tình trạng đầu cơ, bỏ hoang bất động sản.

Song, vay ngân hàng hiện vẫn là cách thức được rất nhiều người sử dụng để huy động vốn khi mua nhà. Do đó, việc siết tín dụng với người mua nhà thứ 2 trở đi sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức mua trên thị trường chung, tình hình tiêu thụ sản phẩm của chủ đầu tư sẽ trở nên khó khăn hơn.

Mặt khác, đề xuất cũng chưa hợp lý với mọi trường hợp trong thực tế. Đơn cử như việc có những người cần mua 2 căn nhà cho 2 con để sử dụng, họ không mua nhằm mục đích đầu cơ bất động sản thì cũng không nên bị siết hạn mức cho vay.

"Chính sách cần quy định cụ thể hơn, theo hướng xác định rõ mục đích mua của từng trường hợp rồi mới xem xét áp dụng hạn mức cho vay tối đa 50% giá nhà khi mua căn thứ 2, hay tối đa 30% khi mua căn thứ 3 trở đi. Chẳng hạn nếu mua xong để bỏ hoang thì mới nên hạn chế”, ông Hiệp nói.

Theo ông Hiệp, nhìn chung, việc siết cho vay như thế này mới chỉ là giải pháp hỗ trợ giảm một phần tình trạng đầu cơ của thị trường bất động sản chứ chưa thể ngăn chặn tuyệt đối. Bên cạnh đó, cũng chưa tác động được nhiều tới mục tiêu cuối cùng là hạ giá nhà. Muốn làm được điều đó, tôi nghĩ cần nhìn thẳng vào 2 nguyên nhân gốc rễ là bài toán cung - cầu và vấn đề định giá đất.

Theo ông, tùy từng giai đoạn mà áp dụng chính sách phù hợp, lúc này thị trường vẫn đang cần được tạo điều kiện để phát triển hơn nữa. Hiện cung không đủ cầu thì vẫn nên khuyến khích cho vay hơn là siết chặt.

Việc hạn chế sức mua sẽ khiến doanh nghiệp đối mặt với thách thức gay go. Bởi thực tế, rất nhiều người mua nhà vẫn phải trông chờ vào vốn vay ngân hàng, bản thân các chủ đầu tư cũng phải tìm nhiều biện pháp để hỗ trợ lãi suất, tạo điều kiện cho khách hàng vay mua nhà, từ đó mới bán được hàng. Nếu siết tín dụng mà không có quy định cụ thể thì sẽ rất khó cho doanh nghiệp. Chỉ khi nguồn cung được cải thiện, đạt mức cân đối với lực cầu cân đối thì mới nên tính đến chuyện hạn chế sức mua.

Giao dịch đưa lên sàn giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý để chống đầu cơ

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo, tập trung thảo luận về phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chính sách thuế hợp lý nhằm ngăn chặn hành vi đầu cơ, thổi giá, chào bán nhà ở vượt quá mặt bằng chung của thị trường. Đồng thời, cần có chính sách tín dụng phù hợp để điều tiết và hướng dòng vốn vào đúng mục tiêu, ưu tiên các dự án nhà ở xã hội và các đối tượng có nhu cầu thực. Ngược lại, dòng tiền chảy vào các phân khúc mang tính đầu cơ, trục lợi chính sách cần được kiểm soát chặt.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện về công nghệ, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, quy định liên quan quản lý, giám sát hoạt động môi giới, vận hành sàn giao dịch bất động sản. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý…

Nói về việc thành lập sàn giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), cho rằng, việc này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình minh bạch hóa thị trường bất động sản Việt. Việc thành lập sàn giao dịch có một mục đích rất quan trọng là đẩy mạnh minh bạch hóa thị trường bất động sản, bao gồm cả khía cạnh quản lý nhà nước (cấp giấy chứng nhận, chuyển đổi giấy tờ) và khía cạnh sản phẩm của các nhà đầu tư.

Theo ông Đính, sàn giao dịch sẽ giúp rút ngắn thời gian thủ tục, không giống như sàn giao dịch bất động sản thông thường. Khi các giao dịch đều được thực hiện thông qua hệ thống điện tử, mọi hoạt động kê khai, thanh toán, nộp thuế sẽ được ghi nhận, truy xuất rõ ràng, góp phần giảm thiểu tình trạng khai giá thấp để trốn thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Khi cơ sở dữ liệu được kết nối, chia sẻ còn là công cụ quan trọng để các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các ngành liên quan theo dõi, giám sát biến động thị trường, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đặc biệt là trong các hoạt động đầu cơ, thao túng giá, hoặc lợi dụng kẽ hở pháp luật để trục lợi từ đất đai.

Theo ông Đính, việc quản lý tập trung và liên thông dữ liệu sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia thị trường, đảm bảo mọi giao dịch được kiểm soát,...



