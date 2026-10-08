Hàng loạt camera bệnh viện tại Hàn Quốc bị hack, 80 video nhạy cảm bị phát tán trên web người lớn

Cảnh sát Hàn Quốc mở cuộc điều tra sau khi xuất hiện cáo buộc các đoạn video từ hệ thống camera giám sát (CCTV) tại phòng phẫu thuật và nhiều cơ sở y tế, trong đó có phòng khám sản phụ khoa, bị phát tán trên các trang web bất hợp pháp ở nước ngoài.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày 6/10, cảnh sát đã tiếp nhận đề nghị điều tra từ nghị sĩ Huh Jong-sic thuộc đảng Dân chủ Hàn Quốc vào ngày 29/9, liên quan nghi vấn xâm nhập và làm rò rỉ dữ liệu từ hệ thống CCTV tại các cơ sở y tế.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia sau đó giao vụ việc cho Cảnh sát tỉnh Bắc Chungcheong điều tra.

80 video bị phát tán trên các trang web người lớn

Theo văn phòng nghị sĩ Huh Jong-sic, quá trình rà soát việc rò rỉ hình ảnh từ CCTV tại các cơ sở y tế cho thấy 80 video ghi lại cảnh bệnh nhân khám, điều trị và thay quần áo bên trong các cơ sở y tế Hàn Quốc đang được phát tán trên các trang web người lớn ở nước ngoài.

Các video được cho là xuất phát từ nhiều cơ sở, gồm phòng khám sản phụ khoa, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, cơ sở y học cổ truyền và khoa phục hồi chức năng. Đáng chú ý, 21 video trong số này được cho là liên quan đến cùng một phòng khám sản phụ khoa ở Seoul.

Hình ảnh CCTV trong phòng phẫu thuật của một cơ sở y tế tại Hàn Quốc bị phát tán trên các trang web bất hợp pháp ở nước ngoài (Ảnh: Văn phòng nghị sĩ Huh Jong-sik cung cấp)

Nghị sĩ Huh Jong-sic kêu gọi điều tra toàn diện với sự phối hợp của các cơ quan quốc tế.

“Với những hình ảnh ghi lại cảnh mọi người đang khám chữa bệnh và thay quần áo bị phát tán, làm sao người dân có thể cảm thấy an toàn khi đến bệnh viện?”, ông Huh nói.

Theo cảnh sát, có 4 nghi phạm bị cáo buộc xâm nhập hệ thống, sau đó phát tán và bán các video trên những trang web bất hợp pháp đã bị bắt vào năm ngoái.

Cảnh sát đã đề nghị chặn truy cập một số trang web chứa lượng lớn video được quay trái phép, trong đó có những đoạn hình ảnh nói trên, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ nạn nhân.

Tuy nhiên, sau khi những người bị cáo buộc phát tán video ban đầu bị bắt, các video vẫn tiếp tục được đăng tải lại trên những trang web khác. Vì vậy, cảnh sát hiện tập trung điều tra những người tái phát tán các video này.

Camera IP bị đặt dấu hỏi về an ninh

Phần lớn video bị rò rỉ tại các cơ sở y tế được cho là ghi bằng camera IP. Camera IP cũng thuộc nhóm thiết bị CCTV nhưng khác với hệ thống camera truyền thống ở chỗ được kết nối với mạng có dây hoặc không dây, cho phép truyền hình ảnh được ghi lại đến các thiết bị khác theo thời gian thực.

Chính đặc điểm này khiến camera IP từ lâu bị đặt câu hỏi về khả năng bảo mật và nguy cơ bị xâm nhập.

Vụ việc cũng làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư của bệnh nhân, đặc biệt khi các video được cho là ghi lại những thời điểm nhạy cảm như khám bệnh, thực hiện thủ thuật hoặc thay quần áo.

Trước đó, sau khi Luật Dịch vụ Y tế Hàn Quốc được sửa đổi vào tháng 9/2023, các cơ sở y tế thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân mất ý thức do gây mê bắt buộc phải lắp đặt và vận hành CCTV bên trong phòng phẫu thuật.

Quy định này được đưa ra nhằm tăng tính minh bạch và bảo vệ bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật. Tuy nhiên, vụ rò rỉ hình ảnh lần này tiếp tục đặt ra câu hỏi về cách bảo vệ dữ liệu từ các hệ thống camera y tế trước nguy cơ bị xâm nhập và phát tán trái phép.

Nguồn: SBS