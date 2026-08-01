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Hàng hiếm Murmansk-BN của Nga bị phá hủy

Tiến Thành
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Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã tấn công hệ thống tác chiến điện tử (EW) Murmansk-BN hiếm hoi của Nga bằng máy bay không người lái.

Hệ thống Murmansk-BN được Nga triển khai gần Sevastopol.

Chúng ta biết gì về hệ thống Murmansk-BN, và tại sao việc tấn công nó lại quan trọng đối với các cuộc tấn công tầm xa trong tương lai. Cùng đọc bài viết của Defense Express.

Đêm 27/7, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã tấn công một hệ thống tác chiến điện tử sóng ngắn ven biển Murmansk-BN hiếm gặp gần Mũi Fiolent ở bán đảo Crimea.

Đây là cuộc tấn công đầu tiên được biết đến nhằm vào hệ thống Murmansk-BN kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Ukraine.

Mặc dù các hệ thống này đã được triển khai gần Mũi Fiolent kể từ khi Nga kiểm soát bán đảo vào năm 2014, nhưng chúng lại được phát hiện ở đó sau khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện với Ukraine.

Với chiến dịch liên tục của Ukraine nhằm vào các hệ thống radar, phòng không và khí tài tác chiến điện tử của Nga, việc hệ thống tác chiến điện tử Murmansk-BN bị tấn công chỉ là vấn đề thời gian.

Murmansk-BN được thiết kế để phát hiện và gây nhiễu các liên lạc sóng ngắn, với tầm hoạt động tối đa được tuyên bố là 5.000km. Ngoài ra, nó còn có khả năng gây nhiễu các hệ thống định vị vệ tinh.

Hệ thống EW Murmansk-BN được triển khai tại vùng Kaliningrad của Nga đã gây ra sự gián đoạn trong hệ thống định vị vệ tinh trên khắp các quốc gia Baltic. Hậu quả được cho là đã khiến hàng nghìn máy bay và tàu thuyền đã bị ảnh hưởng trong những năm gần đây.

Sự gián đoạn chuyến bay đã buộc một số máy bay phải chuyển hướng hoặc hủy chuyến bay, trong khi ở một số trường hợp, các sân bay thậm chí phải tạm ngừng hoạt động.

Cuộc tấn công vào tàu Murmansk-BN ở Crimea có thể cải thiện khả năng định vị vệ tinh cho máy bay không người lái của Ukraine và giảm nhiễu sóng ngắn.

Thành phần cấu tạo nên Murmansk-BN gồm 4 cột ăng-ten gấp cao 32m (hai cột gắn trên xe tải KamAZ và hai cột trên xe kéo), một xe gây nhiễu tín hiệu, có lẽ là một phương tiện riêng biệt với máy phát điện để cung cấp năng lượng cho hệ thống, và một sở chỉ huy.

Nói cách khác, đây không phải là một hệ thống nhỏ gọn có thể triển khai và di dời nhanh chóng. Việc thiết lập và hoàn thành triển khai tổ hợp Murmansk-BN mất khoảng 72 giờ.

Trong quá trình này, ngoài việc dựng các cột ăng-ten, một mạng lưới các dây cáp mỏng được mắc nối giữa chúng để tạo thành mảng ăng-ten.

Dựa trên những hình ảnh được công bố, máy bay không người lái chỉ va chạm vào cột ăng-ten gắn trên xe moóc, vốn được triển khai riêng biệt với phần còn lại của hệ thống vì lý do chưa rõ.

Nói cách khác, vào thời điểm máy bay không người lái Ukraine tấn công, hệ thống Murmansk-BN có thể không hoạt động và thậm chí chưa được triển khai hoàn toàn.

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