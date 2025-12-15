Hàng chục người bỏ chạy từ nhà ăn của công ty, kết thúc chuỗi ngày sống trong "địa ngục"

Cuộc chạy trốn khỏi "địa ngục"

Tại cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, tỉnh Đồng Nai, ngày 4/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai và một số cơ quan chức năng của tỉnh, tổ chức tiếp nhận 65 công dân Việt Nam do Bộ Nội vụ Campuchia trao trả.

Trong số 65 công dân Việt Nam phía Campuchia trao trả đợt này có 64 công dân chạy thoát khỏi 1 cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey và 1 công dân bị bắt do cư trú bất hợp pháp tại tỉnh Oddar Meanchey.

Các công dân được tiếp nhận tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (Ảnh: Bộ Công an).

Trước đó vào ngày 17/10, trong giờ ăn trưa, hàng chục nạn nhân bị bắt cóc và cưỡng ép vào làm cho một “công ty” chuyên tổ chức lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia đã đồng loạt bỏ chạy trốn khỏi nhà ăn, thoát ra ngoài khu vực quản lý của công ty.

Em V.H.A thường trú tỉnh Đồng Nai cho biết: Chúng em đã đồng loạt bỏ chạy ai cũng đi chân đất giữa 12 giờ trưa nắng gắt, bàn chân bóc hết da, chạy khoảng gần 20km thì gặp lực lượng Hiến binh của Campuchia, họ đã giúp đỡ giải cứu chúng em và đưa chúng em về đây.

17 ngày, sau cuộc chạy trốn nghiệt ngã… Được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng phía Campuchia, các nạn nhân đã được trao trả về Việt Nam, tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, tỉnh Đồng Nai.

Ước mơ cháy bỏng được trở về quê hương, về với gia đình của các nạn nhân đã thành sự thật. Những vết phồng rộp do chạy bộ giữa trưa nắng vẫn còn in hằn trên bàn chân của các nạn nhân. Ảo ảnh về một thiên đường “việc nhẹ lương cao” trước đó đã hoàn toàn sụp đổ...

Hàng loạt thủ đoạn, chiêu trò để bắt giữ và khống chế người lao động

Em V.H.A, thường trú tỉnh Đồng Nai cho biết: Em nghe theo người bạn gần nhà, vì 2 đứa đã chơi với nhau lâu rồi. Nó kêu là qua bên Campuchia làm Casino, lương 15 triệu/tháng. Em dự định qua đó làm 2 - 3 tháng, kiếm tiền để về mua đồ nghề làm nghề phun xăm thẩm mỹ. Nhưng khi qua tới đây, em mới biết nó đưa vào khu tự trị, bắt làm việc lừa đảo trên mạng. Em không chịu làm, em chống đối bọn nó thì bọn nó đánh hội đồng em sau đó liên tiếp bán em đi mấy công ty.

Khi người lao động vào các công ty này làm việc, tất cả đều bị thu hết giấy tờ tuỳ thân và điện thoại, các hành động, giao tiếp, sinh hoạt đều bị đội ngũ quản lý giám sát chặt chẽ và khắc nghiệt 24/24 giờ trong ngày. Người lao động bị đối xử như những nô lệ.

Cán bộ Đồn Biên phòng và Công an các tỉnh làm việc với công dân từ Campuchia trở về (Ảnh: Bộ Công an).

Em N.T.T.G, trú tỉnh Đồng Nai mới sang làm được hơn 1 tuần đã trải qua sự thật nghiệt ngã đó. N.T.T.G kể lại: Em đã tận mắt nhìn thấy một số người cũ làm ở công ty bị đánh đập do làm không đủ chỉ tiêu lừa đảo, nên em rất hoảng sợ.

Hành trình mà chị H.T.T rơi vào địa ngục “việc nhẹ lương cao” nơi xứ người rất đặc biệt. Thông qua mạng xã hội, chị T quen một đối tượng tự giới thiệu là người tuyển lao động làm việc văn phòng, với mức lương cao, công việc nhẹ nhàng. Người tuyển dụng trên mạng đã vẽ ra cho chị T một thiên đường ảo…

Không chút nghi ngờ về lời hứa của kẻ tuyển lao động, chị T đã làm theo lời chỉ dẫn của người này. Từ tỉnh Lạng Sơn, chị T bắt xe ô tô về Hà Nội, đến sân bay Nội Bài, mua vé máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, đối tượng hướng dẫn chị bắt xe đến một cửa khẩu thuộc tỉnh Tây Ninh. Tại đây, chị T đã được một người đi xe mô tô đón chở theo đường mòn qua biên giới sang đất Campuchia, rồi chuyển qua xe ô tô khác đi tiếp và cuối cùng, chị T được đưa đến nơi làm việc. Các giấy tờ tuỳ thân và điện thoại của chị T bị những người quản lý tịch thu hết. Từ đây, chị không còn là chính mình, chị T phải làm việc bắt buộc theo ý muốn của những người quản lý.

Chỉ đến khi xảy ra cuộc chạy trốn tập thể, với sự vào cuộc của lực lượng Hiến binh Campuchia, các nạn nhân mới có cơ hội được trở về quê hương, về với gia đình, kết thúc chuỗi ngày sống trong địa ngục "việc nhẹ lương cao".