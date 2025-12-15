Bắt quả tang Bùi Thị Tường Vi

Ngày 14/12, Công an Đà Nẵng cho biết, Công an xã Đại Lộc đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ, xử lý 2 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Cụ thể, vào ngày 12/12, Công an xã Đại Lộc phát hiện, bắt quả tang tại nhà Nguyễn Văn Mỹ (SN 1989, trú thôn Đại Phú, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) có 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Văn Mỹ; Phạm Văn Lên (SN 1994, trú thôn Nghĩa Trung, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng); Lê Thị Như Hoa (SN 1994, hộ khẩu thường trú thôn 7, xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình); Bùi Thị Tường Vi (SN 1995, hộ khẩu thường trú thôn Ngọc Kinh Tây, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng).

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma tuý (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 gói ni lông trong suốt bên trong chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng (nghi là ma túy); 1 đoạn ống nhựa trong suốt bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng (nghi là ma túy); 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy; 4 điện thoại di động cùng các đồ vật có liên quan.

Căn cứ lời khai của các đối tượng và tang vật thu giữ, Công an xã Đại Lộc đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Mỹ về các hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Phạm Văn Lên về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào ngày 8/12, Công an xã Đại Lộc cũng đã bắt quả tang tại nhà Văn Quý Hòa (SN 1994, trú thôn 4, xã Đại Lộc) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng Lê Văn Đức (SN 1997, trú thôn Phú Nghĩa, xã Đại Lộc). Tang vật thu giữ gồm 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Văn Quý Hòa và Lê Văn Đức để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.