Khoảng hơn 20% trữ lượng dầu thô thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz

Cuộc chiến tranh mới giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu hôm 28/2/2026, bằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Đáp lại, chính quyền Tehran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tấn công Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, đồng thời tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với hoạt động vận chuyển hàng hải.

Sau đó, nhiều tàu chở dầu và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư, trong khi hàng trăm tàu rỗng chất đống ở Vịnh Oman, khiến giá năng lượng tăng vọt.

Cần lưu ý thêm rằng, theo ông Arsenio Dominguez, Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hợp Quốc, khoảng 20.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt trên tàu do việc ngừng giao thông ở eo biển Hormuz.

Ngay cả an ninh năng lượng của các quốc gia xa xôi và không quá phụ thuộc vào khu vực này về nhiên liệu cũng bị ảnh hưởng.

Các nhà phân tích tại hãng tin Reuters của Anh tin rằng, Iran có thể làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz trong nhiều tháng bằng máy bay không người lái và các phương tiện khác.

Giới chuyên gia cho biết, Iran là một trong những nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới, có khả năng sản xuất tới 10.000 loại máy bay không người lái khác nhau mỗi tháng.

Tuy nhiên, số lượng máy bay không người lái thành phẩm vào thời điểm bắt đầu cuộc xung đột mới nhất có lẽ nhỏ hơn nhiều so với dự kiến, nhưng có lẽ nó sẽ tăng vọt trong thời gian tới, khi Iran tập trung tối đa mọi nguồn lực cho sản xuất tên lửa và máy bay không người lái.

Bên cạnh UAV, kho tên lửa của Iran cũng thuộc loại lớn nhất Trung Đông, thuộc top đầu trên thế giới, bất kể việc quy mô chính xác của nó vẫn còn chưa được xác định.

Giới chuyên gia của các nước đã đưa ra nhiều con số khác nhau. Một số ước tính thận trọng nhất là 1.500-1.700 tên lửa, Quân đội Israel ước tính khoảng 2.500 quả; một số chuyên gia chỉ ra con số khoảng 6.000 quả, còn chính quyền Tehran không lên tiếng xác nhận.

Iran đã sử dụng một số tên lửa và máy bay không người lái tấn công, một số tên lửa đã bị Mỹ và Israel phá hủy trong những ngày gần đây. Giới chuyên gia chỉ ra, quy mô kho vũ khí còn lại của Tehran có thể là yếu tố then chốt quyết định diễn biến tiếp theo của cuộc chiến.

Theo ông Bob McNally, Chủ tịch của Rapidan Energy Group (một công ty nghiên cứu có trụ sở tại Washington chuyên về thị trường năng lượng, chính trị và địa chính trị) cho biết, Iran sẽ không đầu hàng nhanh chóng hay dễ dàng.

Tiềm lực tên lửa và máy bay không người lái của Iran vẫn còn rất lớn và Tehran có khả năng khiến hoạt động vận chuyển thương mại qua eo biển Hormuz trở nên không an toàn.



