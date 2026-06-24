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Hàng chục máy bay Su-30MKI của Không quân Ấn Độ đã được trang bị tên lửa Brahmos

Sao Đỏ
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Quá trình hiện đại hóa về radar cũng như gia cố khung thân cho phép tiêm kích Su-30MKI sử dụng tên lửa BrahMos một cách hiệu quả.

Hàng chục máy bay su - 30 mki của Không quân Ấn Độ trang bị tên lửa BrahMos năm 2026 - Ảnh 1.

Khoảng 40 máy bay chiến đấu Su-30MKI của Không quân Ấn Độ (IAF) đã được trang bị tên lửa BrahMos và quá trình tái trang bị vẫn đang tiếp diễn, ông Alexander Maksichev - đồng Giám đốc liên doanh BrahMos Aerospace cho biết với hãng thông tấn RIA Novosti.

"Việc trang bị tên lửa Brahmos cho máy bay Su-30MKI vẫn đang tiếp diễn. Hiện tại, đã có 40 chiếc tiêm kích được trang bị loại tên lửa này", ông A. Maksichev cho biết.

Ông Maksichev nhấn mạnh Chiến dịch Sindoor đã khẳng định hiệu suất vượt trội của các tiêm kích trang bị tên lửa Brahmos khi thực hiện chức năng tấn công mặt đất.

Theo như thông tin được đăng tải trước đó, vào tháng 5/2025, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã tuyên bố phát động Chiến dịch Sindoor nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố ở Pakistan.

Lực lượng vũ trang Ấn Độ đã được triển khai trên diện rộng, bao gồm cả trang thiết bị và vũ khí mua từ Nga - đó là máy bay chiến đấu Su-30MKI và hệ thống phòng không S-400.

Hàng chục máy bay su - 30 mki của Không quân Ấn Độ trang bị tên lửa BrahMos năm 2026 - Ảnh 2.

Tiêm kích Su-30MKI có khả năng tấn công rất mạnh nhờ tên lửa hành trình siêu âm BrahMos.

Các tiêm kích Su-30MKI được sản xuất tại Ấn Độ theo giấy phép của Nga bởi công ty Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Không quân Ấn Độ vận hành khoảng 270 chiến đấu cơ loại này, bao gồm cả những chiếc do Nga cung cấp.

Trong tương lai, IAF dự định nâng cấp Su-30MKI nhưng theo con đường khác biệt so với cách Nga hiện đại hóa Su-30SM thành Su-30SM2.

Động cơ AL-31PF kiểm soát lực đẩy 2 chiều (2D TVC) vẫn được giữ lại thay vì lắp loại 3D TVC AL-41F1S.

Radar của máy bay sẽ là loại mảng pha quét chủ động (AESA) nội địa, công nghệ tiên tiến hơn hẳn radar N035 Iribis quét thụ động (PESA) mang từ Su-35S sang.

Theo RIA Novosti
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Tags

tên lửa Brahmos

không quân Ấn Độ

Su-30MKI

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