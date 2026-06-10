HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hàn Quốc vừa tạo ra một công trình thay đổi cuộc chơi toàn cầu: Đây là 102 giây lịch sử!

Chi Chi
|

Biệt danh "mặt trời nhân tạo" của Hàn Quốc phản ánh niềm tự hào dân tộc trong việc dẫn đầu cuộc đua năng lượng toàn cầu này.

Hóa đơn tiền điện của bạn tiếp tục tăng trong khi hành tinh vẫn đang ấm dần lên. Lò phản ứng KSTAR của Hàn Quốc vừa tạo ra một bước đột phá có thể giải quyết cả hai vấn đề trên: duy trì plasma ổn định ở nhiệt độ nhiệt hạch trong 102 giây liên tục. Hãy tưởng tượng nó giống như việc giữ một ngôi sao thu nhỏ bên trong một bình từ tính - ngoại trừ việc ngôi sao này một ngày nào đó có thể cung cấp năng lượng cho ngôi nhà của bạn mà không tạo ra bất kỳ khí thải carbon nào.

Khoa học đằng sau cột mốc quan trọng

Các kỹ sư đã đạt được sự ổn định kỷ lục bằng cách sử dụng các vật liệu vonfram được nâng cấp có khả năng chịu đựng nhiệt độ cực cao.

Thành tựu 102 giây đại diện cho nhiều hơn là sức bền, nó thể hiện hoạt động "chế độ giam giữ cao", nơi các từ trường giữ các hạt plasma được đóng gói chặt chẽ để đạt hiệu quả tối đa. Theo thông báo từ Viện Năng lượng Nhiệt hạch Hàn Quốc, nhóm KSTAR đã nâng cấp lên các bộ chuyển hướng vonfram, những thành phần xử lý khí thải từ plasma 100 triệu độ giống như các tấm chắn nhiệt trên tàu vũ trụ khi tái nhập bầu khí quyển Trái Đất. Các vật liệu này ngăn chặn phản ứng mất ổn định trong điều kiện nóng gấp bảy lần lõi mặt trời.

Hàn Quốc vừa tạo ra một công trình thay đổi cuộc chơi toàn cầu: Đây là 102 giây lịch sử! - Ảnh 1.

Tại sao thời lượng lại quan trọng hơn nhiệt độ?

Các nhà máy nhiệt hạch tương lai cần vận hành bền bỉ, không phải những đợt bùng phát năng lượng ngắn ngủi.

Các thí nghiệm nhiệt hạch trước đây thường giống như pháo hoa - ngoạn mục nhưng thoáng qua. Các nhà máy điện thương mại đòi hỏi đầu ra năng lượng ổn định và có thể dự đoán được trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày. Các nhà nghiên cứu của Viện Năng lượng Nhiệt hạch Hàn Quốc đã chứng minh rằng họ có thể duy trì sự cân bằng tinh vi cần thiết cho phản ứng nhiệt hạch được kiểm soát, đưa công nghệ này đến gần hơn với việc thay thế nhiên liệu hóa thạch. Biệt danh "mặt trời nhân tạo" của Hàn Quốc phản ánh niềm tự hào dân tộc trong việc dẫn đầu cuộc đua năng lượng toàn cầu này.

Con đường phía trước vẫn còn dài

Những thách thức kỹ thuật vẫn ngăn cách thành công trong phòng thí nghiệm với lưới điện địa phương của bạn.

Cột mốc của KSTAR đại diện cho tiến bộ nghiên cứu đáng kể, nhưng năng lượng nhiệt hạch thương mại vẫn còn cách xa hàng thập kỷ theo các lộ trình của ngành. Lò phản ứng chưa tạo ra điện - nó kiểm tra khoa học cần thiết cho các nhà máy tương lai. KFE đặt mục tiêu kéo dài thời gian hoạt động lên 300 giây tiếp theo, trong khi các đội ngũ kỹ thuật trên toàn thế giới giải quyết các trở ngại còn lại như vật liệu có thể chịu được hàng thập kỷ bắn phá neutron và các hệ thống tạo ra nhiều năng lượng hơn mức tiêu thụ.

Bước đột phá này chứng minh rằng nhiệt hạch có thể đạt được sự ổn định cần thiết cho việc sản xuất năng lượng thực tế. Con cháu của bạn có thể sẽ sử dụng lưới điện chạy bằng năng lượng nhiệt hạch, nhưng hóa đơn năng lượng hiện tại của bạn vẫn phụ thuộc vào các lựa chọn năng lượng tái tạo và hạt nhân ngày nay.

Nguồn: Gadget Review


Tags

Hàn Quốc

công trình

Mặt trời nhân tạo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

01:14
Xe Trung Quốc lập kỉ lục giá tại Nga, cạnh tranh xe siêu sang châu Âu

Xe Trung Quốc lập kỉ lục giá tại Nga, cạnh tranh xe siêu sang châu Âu

01:30
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại