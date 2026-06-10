Hàn Quốc vừa tạo ra một công trình thay đổi cuộc chơi toàn cầu: Đây là 102 giây lịch sử!

Biệt danh "mặt trời nhân tạo" của Hàn Quốc phản ánh niềm tự hào dân tộc trong việc dẫn đầu cuộc đua năng lượng toàn cầu này.

Hóa đơn tiền điện của bạn tiếp tục tăng trong khi hành tinh vẫn đang ấm dần lên. Lò phản ứng KSTAR của Hàn Quốc vừa tạo ra một bước đột phá có thể giải quyết cả hai vấn đề trên: duy trì plasma ổn định ở nhiệt độ nhiệt hạch trong 102 giây liên tục. Hãy tưởng tượng nó giống như việc giữ một ngôi sao thu nhỏ bên trong một bình từ tính - ngoại trừ việc ngôi sao này một ngày nào đó có thể cung cấp năng lượng cho ngôi nhà của bạn mà không tạo ra bất kỳ khí thải carbon nào.

Khoa học đằng sau cột mốc quan trọng

Các kỹ sư đã đạt được sự ổn định kỷ lục bằng cách sử dụng các vật liệu vonfram được nâng cấp có khả năng chịu đựng nhiệt độ cực cao.

Thành tựu 102 giây đại diện cho nhiều hơn là sức bền, nó thể hiện hoạt động "chế độ giam giữ cao", nơi các từ trường giữ các hạt plasma được đóng gói chặt chẽ để đạt hiệu quả tối đa. Theo thông báo từ Viện Năng lượng Nhiệt hạch Hàn Quốc, nhóm KSTAR đã nâng cấp lên các bộ chuyển hướng vonfram, những thành phần xử lý khí thải từ plasma 100 triệu độ giống như các tấm chắn nhiệt trên tàu vũ trụ khi tái nhập bầu khí quyển Trái Đất. Các vật liệu này ngăn chặn phản ứng mất ổn định trong điều kiện nóng gấp bảy lần lõi mặt trời.

Tại sao thời lượng lại quan trọng hơn nhiệt độ?

Các nhà máy nhiệt hạch tương lai cần vận hành bền bỉ, không phải những đợt bùng phát năng lượng ngắn ngủi.

Các thí nghiệm nhiệt hạch trước đây thường giống như pháo hoa - ngoạn mục nhưng thoáng qua. Các nhà máy điện thương mại đòi hỏi đầu ra năng lượng ổn định và có thể dự đoán được trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày. Các nhà nghiên cứu của Viện Năng lượng Nhiệt hạch Hàn Quốc đã chứng minh rằng họ có thể duy trì sự cân bằng tinh vi cần thiết cho phản ứng nhiệt hạch được kiểm soát, đưa công nghệ này đến gần hơn với việc thay thế nhiên liệu hóa thạch. Biệt danh "mặt trời nhân tạo" của Hàn Quốc phản ánh niềm tự hào dân tộc trong việc dẫn đầu cuộc đua năng lượng toàn cầu này.

Con đường phía trước vẫn còn dài

Những thách thức kỹ thuật vẫn ngăn cách thành công trong phòng thí nghiệm với lưới điện địa phương của bạn.

Cột mốc của KSTAR đại diện cho tiến bộ nghiên cứu đáng kể, nhưng năng lượng nhiệt hạch thương mại vẫn còn cách xa hàng thập kỷ theo các lộ trình của ngành. Lò phản ứng chưa tạo ra điện - nó kiểm tra khoa học cần thiết cho các nhà máy tương lai. KFE đặt mục tiêu kéo dài thời gian hoạt động lên 300 giây tiếp theo, trong khi các đội ngũ kỹ thuật trên toàn thế giới giải quyết các trở ngại còn lại như vật liệu có thể chịu được hàng thập kỷ bắn phá neutron và các hệ thống tạo ra nhiều năng lượng hơn mức tiêu thụ.

Bước đột phá này chứng minh rằng nhiệt hạch có thể đạt được sự ổn định cần thiết cho việc sản xuất năng lượng thực tế. Con cháu của bạn có thể sẽ sử dụng lưới điện chạy bằng năng lượng nhiệt hạch, nhưng hóa đơn năng lượng hiện tại của bạn vẫn phụ thuộc vào các lựa chọn năng lượng tái tạo và hạt nhân ngày nay.

Nguồn: Gadget Review



