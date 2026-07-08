Hàn Quốc: Bé gái 19 tháng tuổi bị bỏ đói đến chết, người mẹ dùng tiền trợ cấp nuôi con để “đu” idol

Người mẹ đơn thân bị cáo buộc bỏ mặc con nhiều ngày, trong khi bản thân đi vui chơi và sử dụng tiền trợ cấp để phục vụ sở thích cá nhân.

Bỏ mặc con nhiều ngày, không cho ăn suốt hàng chục giờ

Ngày 7/7, Viện Kiểm sát Hàn Quốc đã đề nghị mức án 30 năm tù đối với một phụ nữ 29 tuổi, bị cáo buộc bạo hành và bỏ mặc con gái ruột mới 19 tháng tuổi đến tử vong vì suy dinh dưỡng và mất nước nghiêm trọng.

Theo Yonhap, bé gái được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở thành phố Incheon vào ngày 4/3. Kết quả khám nghiệm cho thấy nguyên nhân tử vong là suy dinh dưỡng và mất nước ở mức nghiêm trọng.

Điều khiến dư luận bàng hoàng là thời điểm qua đời, bé mới 19 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 4,7kg, chưa bằng một nửa mức cân nặng trung bình khoảng 10,4kg của các bé gái cùng độ tuổi.

Tại phiên tòa, đoạn video từ camera giám sát trong nhà được công bố cho thấy người mẹ nhiều lần quát mắng con khi bé khóc lớn. Thậm chí, người phụ nữ còn đe dọa sẽ bẻ gãy cổ tay con và tiếp tục quát tháo ngay cả khi bé ho đến mức gần nôn.

Theo kết quả điều tra, người mẹ nhiều lần bày tỏ sự hối hận vì sinh con gái thứ hai và coi việc nuôi con là gánh nặng.

Từ tháng 1 năm nay, người phụ nữ bị cáo buộc gần như không còn cho con bú hoặc ăn dặm đầy đủ, thường xuyên khóa trái cửa phòng, bỏ mặc bé một mình trong thời gian dài. Có thời điểm, bé không được cho ăn liên tục trong 67 giờ.

Đặc biệt, trong 5 ngày cuối đời của bé gái, tương đương khoảng 120 giờ, người mẹ được xác định chỉ ở nhà khoảng 28 giờ và bỏ mặc con một mình suốt 92 giờ. Trong khoảng thời gian đó, người phụ nữ đi công viên giải trí và phòng tắm hơi, trong khi bé gái đã ở trong tình trạng sức khỏe vô cùng suy kiệt.

Nhận trợ cấp hơn 3 triệu won mỗi tháng nhưng chi cho sở thích cá nhân

Một trong những chi tiết khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ là người mẹ không thuộc diện không có khả năng nuôi con.

Theo cơ quan điều tra, với tư cách là hộ thu nhập thấp và gia đình đơn thân, người phụ nữ đều đặn nhận các khoản trợ cấp sinh hoạt, trợ cấp nuôi con và nhiều khoản hỗ trợ khác từ chính phủ với tổng giá trị hơn 3 triệu won mỗi tháng (khoảng 52 triệu đồng).

Ngoài ra, người này còn được nhận miễn phí thực phẩm và nhu yếu phẩm từ Food Bank, chương trình hỗ trợ dành cho các nhóm yếu thế.

Tuy nhiên, thay vì sử dụng các khoản hỗ trợ để chăm sóc con, người phụ nữ bị cáo buộc đã chi tiền mua gói hội viên hạng cao của các vở nhạc kịch, tham gia các hoạt động hâm mộ thần tượng và quyên góp.

Khi khám xét nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện căn nhà ngập rác, đầy đầu thuốc lá, chất thải và có cả xác của hai con chó.

Đối mặt với đề nghị mức án 30 năm tù, luật sư của bị cáo cho rằng thân chủ có chỉ số IQ khoảng 75, thuộc nhóm "rối loạn trí tuệ ranh giới" (borderline intelligence), đồng thời phải chịu áp lực kinh tế và nuôi con một mình nên mới dẫn đến hành vi phạm tội, chứ không có chủ đích giết con.

Luật sư cũng cho rằng vụ việc phản ánh những bất cập trong mạng lưới an sinh xã hội khi người mẹ không nhận được sự hỗ trợ từ cha đứa trẻ.

Trong lời nói sau cùng trước tòa, bị cáo đã bật khóc và cúi đầu xin lỗi. Tuy nhiên, phía công tố nhận định người phụ nữ liên tục đổ lỗi cho hoàn cảnh trong suốt quá trình điều tra, không thể hiện sự ăn năn thực sự và có nguy cơ tái phạm cao. Vì vậy, cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên mức án 30 năm tù.

Vụ án dự kiến sẽ được tòa án Hàn Quốc đưa ra phán quyết trong thời gian tới và đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong nước.

Nguồn: ETToday