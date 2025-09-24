Hầm xuyên núi ở Sa Pa dự kiến rộng nhất Việt Nam

Ông Phan Đăng Toàn cho hay, trung bình mỗi năm khu du lịch quốc gia Sa Pa đón trên 4 triệu lượt khách du lịch. Với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu, vào các dịp nghỉ lễ, tết thường xuyên có hiện tượng ùn tắc giao thông. Do vậy, việc giải quyết nút thắt về giao thông qua trung tâm đô thị là vấn đề được Sa Pa đặt lên hàng đầu.

Trung tâm Sa Pa thường xuyên ùn tắc vào dịp cuối tuần và ngày lễ.

Sau khi các dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường QL4D, tuyến đường nối cao tốc (TL155) giai đoạn 2 đoạn từ Cầu Móng Sến đến đường tránh QL4D được phê duyệt dự án và đi vào thi công xây dựng, UBND phường Sa Pa đã đề xuất xây dựng một tuyến đường xuyên tâm đô thị nhằm giảm tải áp lực lên hệ thống giao thông đô thị hiện hữu.

Tuyến đường đề xuất có quy mô 4 làn xe kết nối từ đường tránh QL4D đến TL152, kết nối các xã Tả Van, Bản Hồ, Mường Bo. Toàn bộ tuyến có tổng chiều dài 11,3 km. Trong đó, đoạn từ đường tránh QL4D tới tuyến thạch sơn (đi qua sân vận động trung tâm) tại vị trí cửa hầm giáp đền Mẫu Sơn có quy mô 4 làn xe, mặt cắt ngang đường 26,5 m, chiều dài 4,4 km. Tuyến hầm có quy mô mặt cắt ngang lớn nhất Việt Nam với chiều rộng lên tới 15,3 m và chiều dài tuyến 1,2 km đi xuyên qua núi Hàm Rồng kết nối với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây.

Phối cảnh hầm xuyên núi Hàm Rồng ở Sa Pa với 4 làn xe, mặt cắt ngang 15,3 m, lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Nối tiếp là đoạn đường dẫn cửa hầm dài 495m với quy mô 4 làn xe, điểm cuối tại ngã ba Trường Giang đi Hang Đá. Hạng mục thứ 4 là nâng cấp, mở rộng 630m đoạn đường nội khu từ Ngã ba Trường Giang kết nối TL152 để đảm bảo tính kết nối xuyên suốt.

Như vậy, khi dự án tuyến đường Hầm xuyên núi Hàm Rồng kết nối TL152 được hình thành sẽ tháo gỡ được nút thắt về giao thông qua đô thị hiện hữu của Sa Pa.

Về hình thức đầu tư, Bí thư phường Sa Pa cho biết dự kiến dự án sẽ được thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP), cụ thể là theo hình thức BOT. Như vậy, dự án sẽ có nhà đầu tư tư nhân cùng tham gia với Nhà nước và có phương án thu phí để hoàn vốn. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng.

Phối cảnh đường dẫn vào hầm với quy mô 4 làn xe ô tô kèm hệ thống cảnh quan và đường dạo cho người đi bộ.

Ông Toàn cho hay, việc thu phí hoàn vốn tuyến đường - hầm này vẫn đảm bảo quyền lựa chọn của người dân vì tuyến đường hiện nay vẫn được duy trì và miễn phí. Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả giảm ùn tắc giao thông, phường Sa Pa đang làm việc với các chuyên gia, đơn vị tư vấn lập dự án xây dựng phương án tài chính của dự án theo hướng miễn phí cho người dân có hộ khẩu thường trú tại khu vực Sa Pa.

Về tiến độ triển khai thực hiện, dự kiến đầu quý IV năm nay sẽ trình tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư, sau khi được phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo và phấn đấu tới năm 2027 sẽ hoàn thành, và thông tuyến dự án.