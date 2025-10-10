Hai thiếu niên tiểu vào nồi lẩu Haidilao: Gia đình bồi thường 8 tỷ đồng, xin lỗi công khai

Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm phẫn nộ, khiến chuỗi nhà hàng lẩu nổi tiếng này phải tạm ngưng phục vụ tại chi nhánh liên quan để xử lý.

Ngay sau đó, cảnh sát quận Hoàng Phố (Thượng Hải) đã vào cuộc điều tra. Cơ quan công an xác định hai người trong video là Đường (nam, 17 tuổi) và Ngô (nam, 17 tuổi). Cả hai bị xử phạt hành chính giam giữ theo quy định, do hành vi gây rối trật tự nơi công cộng và làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh thương hiệu.

Đến ngày 12/9, Tòa án Nhân dân quận Hoàng Phố đã mở phiên sơ thẩm vụ án tranh chấp quyền danh dự và bồi thường thiệt hại tài sản giữa nguyên đơn là Tập đoàn ẩm thực Tứ Xuyên (chủ quản hệ thống Haidilao) cùng công ty quản lý chi nhánh Thượng Hải, với bị đơn là hai thiếu niên và cha mẹ của họ.

Tòa án tuyên rằng, trong khi bảo vệ quyền riêng tư của người chưa thành niên, hai bị cáo và cha mẹ phải công khai xin lỗi trên các báo được chỉ định, gửi lời xin lỗi chính thức tới các công ty quản lý của Haidilao.

Ngoài ra, cha mẹ của hai thiếu niên phải chịu trách nhiệm bồi thường tổng cộng 2,2 triệu NDT (tương đương hơn 8,1 tỷ đồng), bao gồm:

- 130.000 NDT (khoảng 480 triệu đồng) chi phí dụng cụ bị hư hại, làm sạch và khử trùng,

- 2.000.000 NDT (7,3 tỷ đồng) cho thiệt hại kinh doanh và uy tín thương hiệu,

- 70.000 NDT (258 triệu đồng) chi phí bảo vệ quyền lợi pháp lý.

Nếu hai thiếu niên có tài sản cá nhân, phần bồi thường sẽ được trích từ đó; phần còn lại do cha mẹ chịu trách nhiệm thanh toán.

Ngày 9/10, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc xác nhận bản án trên đã có hiệu lực pháp lý. Cả hai gia đình đã thực hiện thủ tục xin lỗi theo yêu cầu của tòa và bắt đầu chi trả khoản tiền bồi thường cho Haidilao.

Vụ việc được xem là bài học cảnh tỉnh nghiêm khắc cho hành vi thiếu ý thức trên mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người trẻ coi việc quay clip gây sốc là “trò đùa”. Đồng thời, đây cũng là án lệ đáng chú ý về trách nhiệm dân sự của phụ huynh đối với hành vi vi phạm của con cái vị thành niên tại Trung Quốc.

Nguồn: Sina