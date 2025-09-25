HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hai tên lửa đạn đạo Iskander của Nga đánh trúng trung tâm huấn luyện Ukraine

Quỳnh Như |

Truyền thông Nga đưa tin, hai tên lửa Iskander đã nhắm trúng trung tâm huấn luyện Ukraine ở khu vực Chernihiv. Chưa có báo cáo từ giới chức quân sự Ukraine về thương vong sau cuộc tấn công.

Tờ Topwar đưa tin, ngày 24/9, quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các khu vực nằm sâu trong phòng tuyến của Ukraine. Theo đó, cuộc tập kích kết hợp bằng tên lửa Iskander và máy bay không người lái đã đánh trúng trung tâm huấn luyện của đối phương ở khu vực Chernihiv.

Cùng ngày, lực lượng lục quân Ukraine đã xác nhận về cuộc tấn công của Nga, thừa nhận một trung tâm huấn luyện bị tập kích bởi hai tên lửa Iskander, song không nêu rõ địa điểm.

"Ngày 24/9, Nga đã thực hiện cuộc tấn công hỗn hợp vào cơ sở của một trong những đơn vị huấn luyện của lực lượng lục quân Ukraine. Trong số các loại vũ khí được lực lượng Nga sử dụng có hai tên lửa đạn đạo Iskander", lục quân Ukraine nêu rõ.

Hai tên lửa đạn đạo Iskander của Nga đánh trúng trung tâm huấn luyện Ukraine- Ảnh 1.

Đơn vị này lưu ý, mặc dù đã triển khai các biện pháp an ninh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi thương vong. Các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường, những người bị thương đã được hỗ trợ y tế cần thiết.

Các trung tâm huấn luyện, thao trường và nhiều cơ sở quân sự khác của Ukraine được trang bị hầm trú ẩn kiên cố, đồng thời áp dụng thêm các biện pháp bảo đảm an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại trước những cuộc tập kích tên lửa và không kích từ Nga.

Nga nhiều lần nhắm mục tiêu vào các trung tâm huấn luyện của Ukraine, trong đó có những trung tâm nằm xa tiền tuyến.

