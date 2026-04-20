HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hải quân Ukraine lần đầu đánh chặn thành công UAV Shahed của Nga

An Khê |

Quân đội Ukraine ngày 19/4 thông báo đã lần đầu tiên đánh chặn thành công một thiết bị bay không người lái (UAV) kiểu Shahed của Nga nhờ hải quân.

Hải quân Ukraine lần đầu đánh chặn thành công UAV Shahed của Nga - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình đoạn video về lần đầu tiên Ukraine đánh chặn một UAV kiểu Shahed của Nga bằng máy bay không người lái đánh chặn được phóng từ tàu mặt nước không người lái. (Telegram)

Quân đội Ukraine đã lần đầu tiên đánh chặn thành công một thiết bị bay không người lái (UAV) kiểu Shahed của Nga bằng một drone đánh chặn được phóng từ phương tiện không người lái trên mặt biển, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực tác chiến công nghệ cao của nước này.

Theo thông tin từ lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, vụ đánh chặn được thực hiện bởi đơn vị drone hải quân thuộc Lữ đoàn 412 Nemesis khi đang hoạt động tại khu vực biển. Drone đánh chặn được phóng từ một tàu không người lái đã tiêu diệt thành công mục tiêu trên không.

Đại diện đơn vị Nemesis cho biết đây là lần đầu tiên Ukraine triển khai hiệu quả mô hình kết hợp giữa drone hải quân và drone trên không trong một nhiệm vụ tác chiến thực tế. Thành công này được đánh giá là bước nâng cấp quan trọng trong hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh Nga gia tăng sử dụng UAV tấn công vào các đô thị.

Chỉ huy lực lượng tác chiến UAV hàng đầu của Ukraine, ông Robert Brovdi (biệt danh "Madyar"), cho biết Ukraine đang mở rộng triển khai các nền tảng drone hải quân tương tự trên diện rộng nhằm tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa từ trên không.

Theo số liệu được công bố, từ ngày 1/4 đến 19/4/2026, các đơn vị drone của Ukraine đã phá hủy tổng cộng 4.465 mục tiêu trên không, trong đó có 671 UAV kiểu Shahed và các loại đạn bay lảng vảng tương tự.

Ukraine lần đầu đánh chặn UAV Shahed bằng nền tảng drone hải quân - Ảnh 1.

Hình ảnh đám cháy bùng phát tại một nhà máy được cho là sản xuất máy bay không người lái sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào Taganrog, tỉnh Rostov của Nga, đêm 19/4/2026. (Ảnh: Exilenova Plus/Telegram)

Kể từ khi xung đột toàn diện nổ ra, Nga đã sử dụng rộng rãi UAV Shahed trong các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng dân sự và các thành phố của Ukraine, gây thiệt hại đáng kể. Trước tình hình đó, Kiev đã đẩy mạnh phát triển các biện pháp đối phó mới, bao gồm drone đánh chặn và các giải pháp phòng không tích hợp.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã tiến hành tập kích một cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga tại thành phố Taganrog, thuộc tỉnh Rostov, trong đêm 19/4. Mục tiêu được xác định là nhà máy Atlant-Aero, nơi sản xuất các loại UAV trinh sát và tấn công cho quân đội Nga.

Sau cuộc tấn công, một đám cháy lớn đã bùng phát tại cơ sở này. Giới chức Ukraine nhận định đòn đánh có thể làm suy giảm năng lực sản xuất UAV của Nga, qua đó hạn chế khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Ukraine trong thời gian tới.

Ngoài ra, lực lượng Ukraine cũng tấn công một kho đạn tại khu vực Trudove (tỉnh Zaporizhzhia) và các kho hậu cần tại Mangush, Topolyne và Mariupol (tỉnh Donetsk).

Các chuyên gia nhận định việc kết hợp linh hoạt giữa các hệ thống không người lái trên biển và trên không đang trở thành xu hướng mới trong chiến tranh hiện đại, góp phần tăng cường hiệu quả phòng thủ và mở rộng khả năng tác chiến phi đối xứng của Ukraine.

Tags

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

UAV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại