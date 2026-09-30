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Hải quân Nga lần đầu tiên vượt qua eo biển nguy hiểm ở Bắc Cực

Hoàng Vân
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Lần đầu tiên, tàu chiến Hải quân Nga đi qua eo biển Shokalsky đầy băng trôi, dọc tuyến đường biển phía Bắc có tầm quan trọng chiến lược ở Bắc Cực.

Hải quân Nga vượt qua eo biển Shokalsky ở Bắc Cực lần đầu tiên năm 2026 - Ảnh 1.

Eo biển Shokalsky nằm ở vùng cực Bắc nước Nga.

Ngày 29/9, Văn phòng báo chí Hạm đội phương Bắc Nga đã thông báo về việc tàu thuyền đi qua eo biển này, đồng thời phát hành một đoạn video ngắn cho thấy các tàu đang di chuyển trong luồng nước hẹp.

Eo biển này nằm giữa đảo Cách mạng Tháng Mười và đảo Bolshevik thuộc quần đảo Severnaya Zemlya.

Nhóm tàu hải quân Nga, bao gồm tàu tuần tra băng Ivan Papanin, tàu đổ bộ cỡ lớn Kondopoga, tàu kéo cứu hộ Pamir và tàu chở dầu Sergey Osipov, đã vượt biển thành công từ biển Laptev vào biển Kara.

Trước khi các tàu tiến vào vùng biển nguy hiểm của eo biển, một máy bay vận tải hải quân và trực thăng tấn công Ka-29 đã được điều động, để thực hiện trinh sát trên không tuyến đường.

Trước "điều kiện băng giá khắc nghiệt", các tàu chiến đã được đặt trong tình trạng báo động, thủy thủ đoàn phải liên tục thay đổi hướng đi và tốc độ trong thời gian ngắn, để tránh va chạm với các tảng băng trôi.

Theo thông báo, nhóm hải quân Nga cũng đã đánh giá khu vực này để phục vụ cho các hoạt động tác chiến trong tương lai.

Việc đi qua eo biển Shokalsky là một phần của nhiệm vụ rộng lớn hơn của Hải quân Nga, bao gồm nhiều vùng biển ở khu vực Bắc Cực, và nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho giao thông hàng hải trong khu vực.

Nga đã đặt cược lớn vào việc phát triển Tuyến đường biển Bắc, tuyến đường hàng hải ngắn nhất giữa khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Bắc Âu.

Việc sử dụng hành lang này hiện vẫn còn hạn chế, do những khó khăn về khả năng tiếp cận và nhu cầu sử dụng tàu phá băng để mở đường cho tàu chở hàng.

Tuy nhiên, Nga kỳ vọng lưu lượng giao thông sẽ tăng lên trong những năm tới, khi biến đổi khí hậu và các tuyến đường hàng hải quan trọng khác trở thành tâm điểm của các cuộc xung đột quân sự.

Phát biểu hồi tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga sở hữu hạm đội tàu phá băng lớn nhất thế giới, gồm hơn 40 tàu thông thường và 8 tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, cùng một thế hệ mới đang được phát triển.

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Tags

Hải quân Nga

eo biển

cực bắc

tàu phá băng

tuyến đường biển

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