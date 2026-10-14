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Hải Phòng: 2 người nhập viện sau tiếng nổ lớn

Nguyễn Hoàn
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Một vụ nổ nghi có liên quan đến pháo xảy ra chiều 14/10 tại nhà dân ở thôn Bát Trang, xã An Trường (Hải Phòng) khiến 2 người thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Sự cố xảy ra chiều 14/10, tại một nhà dân thuộc thôn Bát Trang, xã An Trường (TP Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên người dân thôn Bát Trang nghe thấy tiếng nổ lớn. Nhiều người tới hiện trường phát hiện bên trong ngôi nhà có 2 người bị thương nằm bất động, nhiều đồ vật trong nhà hư hỏng, vỡ nát, gạch đá ngổn ngang.

Ngay lập tức, người dân trình báo lực lượng chức năng và phối hợp đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Hiện trường vụ nổ.

Đáng chú ý, tại hiện trường có nhiều mảnh giấy màu đỏ vương vãi tại khu vực xảy ra vụ nổ, nghi là loại giấy dùng để cuộn pháo.

Đại diện UBND xã An Trường cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng công an địa phương đã tới hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, đưa các nạn nhân vào viện cấp cứu.

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