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Vụ nhân viên quán thịt dê cầm điếu cày đuổi đánh nam thanh niên: Quyết định của chủ nhà hàng

Lam Giang (Tổng hợp)
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Ông Hưng đã gắn bó với nhà hàng được 10 năm nay.

Liên quan đến sự việc nhân viên quán thịt dê cầm điếu cày đuổi nam thanh niên gây xôn xao dư luận những ngày qua, mới đây, thông tin trên báo VOV cho biết, ông Nguyễn Văn Hào - chủ nhà hàng Cường Dê nơi xảy ra sự việc đã dành tặng ông Dương Văn Hưng (64 tuổi) - nhân viên nhà hàng một quyển sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng như một món quà tri ân sau 10 năm ông Hưng gắn bó. 

Theo ông Hào, món quà xuất phát từ tình cảm cá nhân dành cho ông Hưng. Trải qua 10 năm làm việc chung, ông Hào nhận xét ông Hưng là một người chân thành, thật thà. Trước đó, sau khi xảy ra sự việc xô xát, nhiều người trên mạng xã hội đã ngỏ ý ủng hộ nhưng ông Hưng không nhận.

Vụ nhân viên quán thịt dê cầm điếu cày đuổi đánh nam thanh niên: Quyết định của chủ nhà hàng - Ảnh 1.

Chủ nhà hàng tặng ông Hưng cuốn sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng. (Ảnh: Nhà hàng Cường Dê)

Sau sự việc, nhà hàng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng mạng. Ông Hào quyết định trích một phần lợi nhuận của nhà hàng để tặng ông Hưng sổ tiết kiệm làm kỷ niệm. Ông Hào cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm, chia sẻ.

Trước đó, chia sẻ thông tin trên báo VTC News, ông Hào cho biết nam thanh niên N.V.T. - người xảy ra xô xát với ông Hưng đã đến nhà ông Hưng để xin lỗi song người này chưa có lời xin lỗi chính thức nào với nhà hàng.

Vụ nhân viên quán thịt dê cầm điếu cày đuổi đánh nam thanh niên: Quyết định của chủ nhà hàng - Ảnh 2.

Ông Dương Văn Hưng. (Ảnh: VTC News)

Cuối tháng 9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đến trước quán ăn chuyên thịt dê, dùng điện thoại quay người đàn ông là nhân viên của quán và có lời lẽ thiếu chuẩn mực. Nhân viên quán cũng dùng điện thoại quay lại. Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn và nhân viên của quán đã cầm điếu cày đuổi đánh nam thanh niên. Lúc này, nam thanh niên bỏ chạy và gào lên kêu cứu. Sự việc xảy ra chiều ngày 28/9.

Theo thông tin trên báo Dân trí, sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của những người liên quan, Công an phường Tây Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã chuyển hồ sơ lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình để điều tra, xử lý theo quy định.

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Tags

thịt dê

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