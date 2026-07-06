Hai mẫu xe điện hạng sang sắp về Việt Nam

Volvo Việt Nam mới đây đã đăng tải hình ảnh "nhá hàng" hai mẫu xe thuần điện đầu bảng EX90 và ES90 trên fanpage chính thức. Theo thông tin từ hãng, hai mẫu xe này dự kiến sẽ được giới thiệu tại nước ta vào cuối năm nay.

Theo ghi nhận, từ đầu tháng 7, nhiều đại lý Volvo đã bắt đầu nhận đặt cọc đối với hai mẫu xe điện mới. Hiện hãng chưa công bố cấu hình trang bị dành cho thị trường Việt Nam. Cả Volvo EX90 và ES90 dự kiến sẽ được nhập khẩu từ Malaysia.

Volvo Việt Nam "nhá hàng" hai mẫu xe điện mới sắp ra mắt.

EX90 và ES90 là hai mẫu xe điện cao cấp nhất trong danh mục sản phẩm hiện tại của Volvo. Trong đó, EX90 được xem là phiên bản thuần điện của XC90 nhưng có kích thước lớn hơn.

Mẫu SUV này sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi, thiết kế tối giản đặc trưng mặt ca-lăng kín, đèn LED hình búa, thân xe phẳng với tay nắm cửa ẩn.

Tại Malaysia, Volvo EX90 chỉ được phân phối với phiên bản Ultra, sử dụng hai mô-tơ điện cho công suất 517 mã lực và mô-men xoắn 910 Nm. Bộ pin dung lượng 111 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 623 km/lần sạc theo chuẩn WLTP.

Trong khi đó, ES90 được xem là phiên bản thuần điện của S90. Tuy nhiên, Volvo không xếp ES90 vào nhóm sedan truyền thống mà định vị ở một phân khúc mới bởi thiết kế dáng xe độc đáo kết hợp giữa sedan, fastback cùng khoảng sáng gầm lớn như một mẫu crossover.

Mẫu xe điện này chia sẻ nhiều chi tiết thiết kế với EX90 như đèn định vị ban ngày đặc trưng, cụm đèn hậu hình chữ C, dải đèn phanh kéo dài theo kính sau, tay nắm cửa dạng ẩn và lưới tản nhiệt kín.

Nội thất của EX90 và ES90 cũng tương đồng khi được trang bị màn hình trung tâm 14,5 inch đặt dọc, đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins.

Tại Malaysia, ES90 chỉ được bán với phiên bản dẫn động cầu sau, trong khi các thị trường khác có thêm lựa chọn dẫn động bốn bánh. Phiên bản một mô-tơ có công suất 333 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm. Bộ pin 92 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 651 km/lần sạc theo chuẩn WLTP.

Đáng chú ý, ES90 là mẫu xe đầu tiên của Volvo sử dụng kiến trúc điện 800 V, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất lên tới 350 kW. Theo công bố của hãng, xe có thể đi thêm khoảng 300 km chỉ sau khoảng 10 phút sạc trong điều kiện lý tưởng. Thời gian sạc từ 10% lên 80% pin chỉ khoảng 20 phút.

Khi mở bán tại Việt Nam, Volvo ES90 sẽ cạnh tranh với Lexus ES500 - phiên bản thuần điện mới của dòng sedan Nhật Bản cũng sắp về nước. Trong khi đó, Volvo EX90 có thể là đối thủ trực tiếp của Mercedes-Benz EQE SUV (giá 3,999 tỷ đồng) hoặc Audi Q8 e-tron (5 chỗ, giá từ 3,8 tỷ đồng).

Như vậy sau EC40, EX90 và ES90 sẽ là hai mẫu xe thuần điện tiếp theo được Volvo đưa về Việt Nam. Hiện Volvo cũng là thương hiệu xe sang duy nhất tại thị trường trong nước chỉ kinh doanh các dòng xe hybrid hoặc thuần điện.

Bên cạnh bộ đôi "tân binh" của Volvo, phân khúc xe điện hạng sang từ giờ tới cuối năm sẽ đón thêm nhiều mẫu mã mới, nổi bật có thể kể đến Mercedes-Benz CLA EV, Porsche Cayenne EV hay một số đến từ thương hiệu mới Zeekr.