Tuổi Tý có thể gặp cơ hội từ một lời hẹn. Tuổi Dậu giữ được tiền nhờ biết dừng. Còn Thần Tài nhắn gì cho những con giáp khác?

Nếu Thần Tài có gửi tin nhắn đầu tuần, có lẽ nội dung sẽ rất đời thường. "Người ta hẹn mấy lần rồi, chốt lịch đi", "Việc làm xong rồi, nhớ hỏi ngày thanh toán",... Mượn ý nghĩa của 12 quẻ Kinh Dịch, thử xem con giáp của bạn nhận được lời nhắc nào trong tuần 23/11–29/11.

Tuổi Tý - Quẻ 19, Địa Trạch Lâm

"Người ta đã mở lời, phần còn lại là chốt lịch". Một người quen có thể rủ bạn cà phê hoặc hỏi dạo này đang làm gì. Nếu câu chuyện chạm đến công việc bạn quan tâm, hãy hẹn ngày cụ thể. Một mối hợp tác đôi khi bắt đầu từ cuộc hẹn suýt bị cả hai bên để trôi.

Tuổi Sửu - Quẻ 46, Địa Phong Thăng

"Đến lúc cho người khác thấy bạn đã làm được gì". Nếu muốn bàn chuyện tăng lương hay nhận vai trò mới, hãy gom lại vài kết quả có thể nói bằng con số. Buổi trao đổi sẽ dễ đi vào việc hơn khi bạn chỉ ra mình đã mang về khách hàng nào, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian hoặc xử lý được việc gì khó.

Tuổi Dần - Quẻ 40, Lôi Thủy Giải

"Gỡ một việc mắc lâu, cả tuần nhẹ đi". Một khoản thanh toán chưa về hay đầu việc cứ nằm chờ duyệt có thể tiến triển sau một tin nhắn. Hỏi đúng người, nhắc lại phần còn vướng và đề nghị một mốc trả lời cụ thể. Có khi đối phương cũng đang chờ bạn lên tiếng.

Tuổi Mão - Quẻ 61, Phong Trạch Trung Phu

"Cứ nói thật lịch của mình, người làm việc nghiêm túc sẽ hiểu". Nếu nhận thêm việc, hãy báo rõ khi nào có thể bắt đầu và cần bao lâu để bàn giao. Giữ được một lời hẹn vừa sức cũng là cách để khách hàng nhớ tới bạn khi có việc tiếp theo.

Tuổi Thìn - Quẻ 42, Phong Lôi Ích

"Khách cũ hài lòng rồi, cứ hỏi xem họ còn cần gì". Tuần này, một đơn hàng hoặc lời giới thiệu có thể đến từ người từng làm việc với bạn. Thử gửi họ một lời hỏi thăm kèm đề xuất cụ thể. Bạn đã biết họ cần gì, họ cũng biết bạn làm việc ra sao, vậy là bớt được cả một vòng làm quen.

Tuổi Tỵ - Quẻ 57, Thuần Tốn

"Tin nhắn chưa được trả lời thì nhắc lại một lần cho gọn". Một báo giá gửi tuần trước có thể chìm giữa hàng chục tin nhắn khác. Khi hỏi lại, hãy gợi một bước dễ trả lời, chẳng hạn khách muốn chọn gói nào hoặc cần bạn điều chỉnh hạng mục nào. Một câu hỏi rõ thường dễ được hồi âm hơn lời nhắc chung chung.

Tuổi Ngọ - Quẻ 34, Lôi Thiên Đại Tráng

"Được giao việc lớn thì hỏi luôn bạn có quyền quyết đến đâu". Bạn có thể được nhờ đứng ra xử lý một dự án gấp. Trước khi gật đầu, hãy làm rõ ai hỗ trợ, ai duyệt và phần việc phát sinh tính thế nào. Có đủ thông tin, tuổi Ngọ sẽ biết mình nên nhận cả dự án hay chỉ nhận phần làm tốt nhất.

Tuổi Mùi - Quẻ 15, Địa Sơn Khiêm

"Đến đoạn báo giá thì đừng tự nói đỡ cho ví tiền của khách". Nếu có người hỏi phí, hãy nói rõ mức giá và những gì họ nhận được. Tuổi Mùi có thể linh hoạt bằng cách thu gọn phạm vi công việc để vừa ngân sách. Một lời báo giá rành mạch cũng giúp hai bên đỡ ngại khi đến lúc thanh toán.

Tuổi Thân - Quẻ 50, Hỏa Phong Đỉnh

"Thứ bạn làm đi làm lại có khi là thứ người khác sẵn lòng trả tiền". Một mẫu trình bày, bộ ảnh hay quy trình bạn đã dùng nhiều lần có thể trở thành phần hay nhất trong hồ sơ năng lực. Hãy chọn một ví dụ, trình bày cho dễ xem rồi gửi cho người đang cần đúng kỹ năng ấy.

Tuổi Dậu - Quẻ 60, Thủy Trạch Tiết

"Món đó đáng mua kể cả khi hết giảm giá chứ?" Trước khi chốt đơn cuối tháng, thử tính số tiền thực trả và xem ở nhà đã có món nào dùng được chưa. Nếu vẫn muốn mua sau một đêm, bạn sẽ biết mình thích món đồ hay chỉ tiếc cái mã giảm giá.

Tuổi Tuất - Quẻ 53, Phong Sơn Tiệm

"Thử một đơn nhỏ rồi hãy tính chuyện làm lớn". Nếu đang nghĩ đến việc bán hàng hoặc làm thêm, tuần này hợp để thử với vài người quen. Ghi lại cả tiền nguyên liệu lẫn số giờ bỏ ra. Một đơn được khách hỏi mua lại sẽ cho bạn thêm căn cứ để quyết định có nên tiếp tục.

Tuổi Hợi - Quẻ 24, Địa Lôi Phục

"Có một cuộc hẹn cũ đáng để mở lại". Một khách từng hỏi giá, một đồng nghiệp từng rủ làm chung hoặc một bản nháp bạn cất từ lâu có thể đáng xem lại. Chọn việc bạn vẫn còn hứng thú và bắt đầu bằng một động tác nhỏ. Đôi khi chỉ cần gửi đi bản nháp đã nằm trong máy suốt mấy tuần.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.