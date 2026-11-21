Giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm theo Luật Nhà giáo 2025 mà có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội thì không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu vì nghỉ trước tuổi.

Câu hỏi này được nhiều giáo viên quan tâm vì ở nhiều trường hợp nghỉ hưu trước tuổi khác, lương hưu bị trừ. Khoản 3 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động bị giảm 2% tỷ lệ hưởng cho mỗi năm nghỉ trước tuổi; nghỉ sớm dưới 6 tháng thì không giảm, từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng giảm 1%.

Ảnh minh họa (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)

Giáo viên mầm non được tách khỏi quy định giảm trừ đó. Điều 40 Luật Nhà giáo 2025 bổ sung khoản 3a vào Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội: nhà giáo mầm non nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo khoản 2 Điều 26 Luật Nhà giáo mà có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì không bị giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do nghỉ trước tuổi.

Lương hưu vẫn được tính theo khoản 1 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Với lao động nữ, 15 năm đóng đầu tiên tương ứng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; mỗi năm đóng thêm cộng 2%, mức tối đa là 75%.

Một cô giáo mầm non có 22 năm đóng bảo hiểm xã hội, xin nghỉ hưu sớm theo Luật Nhà giáo, được hưởng 59%, gồm 45% của 15 năm đầu và 14% của 7 năm sau. Nếu cùng số năm đóng nhưng nghỉ sớm 4 năm vì suy giảm khả năng lao động, người đó bị trừ thêm 8%.

Nghỉ sớm 5 năm cũng có nghĩa là bớt đi tối đa 5 năm đóng. Với giáo viên chưa đạt mức trần 75%, 5 năm đóng tương ứng 10% tỷ lệ hưởng.

Theo hướng dẫn tạm thời tại Công văn 1114/BHXH-CSXH, tại thời điểm đề nghị giải quyết, giáo viên phải đang giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục mầm non (mã số chức danh bắt đầu bằng V.07 ở cơ sở công lập, hoặc chức danh giáo viên mầm non ở cơ sở dân lập, tư thục) và 15 năm phải là thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc chức danh đó.