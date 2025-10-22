Hãi hùng: Phát hiện răng giả trong bánh, xúc xích, dimsum - Dư luận Trung Quốc dậy sóng

Chỉ trong hai ngày 13–14/10, tại Trung Quốc liên tiếp ghi nhận nhiều vụ việc người tiêu dùng phát hiện răng người trong các món ăn phổ biến như xúc xích, dim sum và bánh đóng gói. Loạt sự cố bất ngờ đã kích nổ làn sóng hoang mang về an toàn thực phẩm và thổi bùng những giả thuyết gây rợn trên mạng xã hội.

Sự việc đầu tiên xảy ra tại tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, khi một phụ nữ mua xúc xích nướng ngoài quầy cho con ăn thì phát hiện một hàng gồm ba chiếc răng giả găm thẳng trong miếng xúc xích. Người bán lúc đầu phủ nhận nhưng sau đó buộc phải xin lỗi khi cơ quan quản lý thị trường địa phương can thiệp.

Cùng ngày, tại Đông Quan (Quảng Đông), một phụ nữ khác tố cáo rằng cha mình đã phát hiện hai chiếc răng người trong phần dim sum mua tại một chi nhánh của chuỗi Sanjin Soup Dumplings. Gia đình xác nhận những chiếc răng này không thuộc về cha mình. Nhà hàng cho biết sản phẩm được cung cấp tập trung từ trụ sở chính và không thể lý giải nguồn gốc dị vật. Hồ sơ vụ việc đang được điều tra.

Một sự cố thứ ba xảy ra ngày 14/10 tại Thượng Hải khi một khách hàng phản ánh phát hiện răng giả, còn nguyên vít kim loại trong bánh táo tàu và óc chó mua tại Sam’s Club. Đây là hệ thống kho bán lẻ chỉ dành cho thành viên với hơn 50 chi nhánh tại hơn 20 thành phố, vốn được xem là nơi cung cấp thực phẩm an toàn và cao cấp. Chiếc bánh giá 27,8 nhân dân tệ (khoảng 4 USD - khoảng 105 nghìn đồng). Nhân viên cửa hàng khẳng định sản phẩm từ nhà máy và “không đáng ra xảy ra lỗi nghiêm trọng như vậy”.

Khách hàng quay lại ngày hôm sau để yêu cầu làm rõ. Phía cửa hàng đề nghị bồi thường 1.000 nhân dân tệ (140 USD - khoảng 3,6 triệu đồng) – đây là mức bồi thường tối thiểu theo Luật An toàn Thực phẩm Trung Quốc (gấp 10 lần giá sản phẩm nếu mức bồi thường nhỏ hơn 1.000 NDT). Tuy nhiên, khách hàng từ chối vì cho rằng “thái độ xử lý thiếu thiện chí”. Cơ quan giám sát thị trường của quận Phố Đông, Thượng Hải, đã lập hồ sơ điều tra.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Sam’s Club bị nêu tên. Năm 2022, một phụ nữ ở Hạ Môn (Phúc Kiến) từng phát hiện ba chiếc răng trong bánh Swiss Roll mua tại thương hiệu này. Khi đó vụ việc cũng chìm xuống sau khi hai bên thỏa thuận riêng, không có báo cáo điều tra chính thức.

Ba vụ việc liên tiếp trong thời gian ngắn đã dấy lên luồng lo ngại lan truyền dữ dội trên nền tảng mạng Trung Quốc. Một bộ phận bình luận nghi hoặc theo hướng kinh dị: “Liệu có thịt người trộn vào thực phẩm?”; số khác thực tế hơn cho rằng công nhân nhà máy có thể bị rơi răng giả trong dây chuyền sản xuất. Nhiều người tỏ ra khó tin vì đa số nhà máy thực phẩm công nghiệp đều có hệ thống soi X-quang để phát hiện dị vật kim loại và răng giả.

Một người dùng mạng viết: “Tôi thực sự lo toàn bộ vấn đề không chỉ là sự cố cá biệt, mà là lỗ hổng kiểm soát an toàn thực phẩm ở quy mô lớn”. Một người khác thẳng thắn: “Nếu Sam’s Club – nơi người ta trả tiền để mua niềm tin còn xảy ra sự cố, vậy ai còn dám tin ai?”.

Trong khi chờ kết luận điều tra chính thức, làn sóng hoang mang và phẫn nộ vẫn chưa hạ nhiệt. Các vụ việc cho thấy chỉ một mảnh răng cũng đủ để khoét sâu một vết nứt lớn trong niềm tin công chúng vào hệ thống an toàn thực phẩm của quốc gia đông dân nhất thế giới.

Theo SCMP