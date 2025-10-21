Phở Việt lên đài Hàn Quốc, không phải phở gà hay phở bò, du khách nhận xét: "Một bữa ăn hoàn hảo!"

Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món được biến tấu từ chính những món truyền thống, 'vừa lạ lại vừa quen'. Các món này còn có thể có ngoại hình và hương vị đặc biệt, từ đó gây ấn tượng mạnh với các du khách.

Sau đây là một ví dụ, một phiên bản khác hoàn toàn của phở, được vị khách đến từ Hàn Quốc thưởng thức, phục vụ ghi hình cho 1 chương trình phát trên đài KBS Hàn Quốc. Đó là phở chiên phồng.

Các vị khách khác theo dõi từ xa đã vô cùng trầm trồ với 'hình dáng' này của phở, khác xa với tô phở nước họ thường thấy. "Tò mò quá, vị nó sẽ thế nào nhỉ". Còn với vị khách trực tiếp được thưởng thức, anh nhận xét món phở này rất hợp gu các bạn trẻ. "Nó ngon thật. Giới trẻ chắc sẽ thích. Đây có thể là một bữa ăn nhẹ hoàn hảo!"

Những du khách người Hàn Quốc trầm trồ với hình dáng rất khác biệt của phở (Ảnh KBS World)

Du khách trực tiếp thưởng thức tâm đắc với hương vị món ăn (Ảnh KBS World)

Phở chiên phồng – hương vị giòn tan giữa lòng Hà Nội

Từ lâu, phở chiên phồng đã trở thành một trong những biến tấu nổi tiếng nhất của món phở Việt Nam, đặc biệt ở Hà Nội. Món ăn này xuất hiện trong những ngày se lạnh, khi tiếng xèo xèo của chảo dầu hòa cùng mùi thơm của bánh phở đang nở phồng lên khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải dừng chân.

Không còn là sợi phở mềm nằm trong nước dùng ngọt thanh, phở chiên phồng là sự lột xác ngoạn mục. Bánh phở được cắt thành miếng vuông hoặc để cả, thả vào chảo dầu nóng cho đến khi phồng lên, vàng giòn bên ngoài nhưng vẫn giữ được độ dẻo nhẹ bên trong. Người đầu bếp khéo léo rưới lên trên phần sốt sền sệt gồm thịt bò, tim cật, nấm hương, hành tây và rau cải xào chín tới. Vị giòn tan hòa quyện cùng nước sốt đậm đà, nóng hổi tạo nên một tổ hợp hương vị khiến thực khách vừa ăn vừa xuýt xoa.

Thay vì ăn trong nước dùng, bánh phở sẽ được chiên trên chào dầu nóng (Ảnh KBS World)

Theo VnExpress, phở chiên phồng hiện được xem như “món phở của mùa đông” ở Hà Nội, bởi cảm giác ấm áp mà nó mang lại. Du khách có thể dễ dàng bắt gặp món ăn này tại các quán quen thuộc trên phố Khâm Thiên, Trần Nhân Tông hay Nguyễn Siêu. Nổi tiếng hơn cả là các quán ở làng Ngũ Xã – nơi phở cuốn, phở chiên phồng, phở xào cùng hội tụ tạo thành một “vương quốc phở” thu hút hàng nghìn thực khách mỗi ngày.

Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, món ăn này còn là minh chứng cho sự sáng tạo không giới hạn của người Việt trong ẩm thực. Từ bánh phở vốn chỉ dùng để chan nước, qua bàn tay khéo léo của người đầu bếp, phở chiên phồng trở thành món “fusion” giữa truyền thống và hiện đại, vừa giữ được hồn cốt dân tộc, vừa mang dáng dấp của những món Âu – Á đương đại.

Bánh phở được bày biện cùng bò xào, cà chua, hành tây, rau cải cùng nước sốt đậm, sánh (Ảnh Savoury Days)

Những phiên bản đặc biệt khác của phở ở Việt Nam

Không dừng lại ở phở chiên phồng, người Việt còn biến món ăn quen thuộc này thành hàng loạt phiên bản độc đáo, thể hiện sự đa dạng trong khẩu vị và lối sống.

Phở trộn là lựa chọn yêu thích vào những ngày nắng. Không có nước dùng, bánh phở được trộn cùng thịt bò hoặc gà, rau thơm, giá đỗ, đậu phộng rang và nước mắm chua ngọt. Mỗi miếng phở mang đủ vị chua, cay, mặn, ngọt – tươi mát và nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với cảm giác đậm đà của phở nước. Món ăn này thường được ví như “salad phở”, phản ánh lối sống nhanh, tiện nhưng vẫn giữ được hồn Việt.

Trong khi đó, phở cuốn – đặc sản của làng Ngũ Xã – lại là một “câu chuyện khác”. Thay vì cắt nhỏ, bánh phở được dùng nguyên miếng để cuốn nhân thịt bò xào, rau sống rồi chấm nước mắm pha tỏi ớt. Cảm giác vừa dai, vừa tươi, vừa giòn khiến món ăn trở nên thanh mát, hợp với những bữa ăn nhẹ hoặc các buổi tụ họp bạn bè.

Phở cuốn và phở trộn là 2 phiên bản đặc biệt không kém ở Việt Nam (Ảnh minh họa)

Còn phở xào, đặc biệt là phở xào giòn, lại mang tinh thần đường phố rõ nét. Những sợi phở được áp chảo cho săn cạnh, trộn cùng thịt bò và rau cải xào đậm vị. Âm thanh xèo xèo trong chảo, mùi tỏi thơm lừng hòa quyện cùng nước sốt sánh nhẹ đã làm nên một “phiên bản phở đầy năng lượng”. Đây là lựa chọn phổ biến cho bữa trưa hoặc tối, khi người ăn muốn món phở nhiều hương vị và màu sắc hơn.

Và cuối cùng, phở tái lăn – món ăn gắn liền với thương hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc. Khác với phở truyền thống, thịt bò trong phở tái lăn được xào nhanh với tỏi, gừng trước khi chan nước dùng. Chính công đoạn “lăn” này tạo nên mùi thơm nồng đặc trưng, khiến nước phở đậm hơn, màu nước hơi ngả đục, hương tỏi lan tỏa khắp không gian. Dù vẫn là phở nước, nhưng phở tái lăn mang lại trải nghiệm mạnh mẽ hơn, ấn tượng hơn – một “bản remix” mà ai yêu phở Hà Nội cũng nên thử ít nhất một lần.

Phở tái lăn với nước dùng sánh, béo (Ảnh minh họa)

Ngày nay, du khách đến Việt Nam không chỉ tìm kiếm một tô phở nóng buổi sáng. Họ muốn khám phá hành trình phát triển của món ăn này – từ phở nước truyền thống đến những biến thể đa sắc.

Nhiều du khách nước ngoài từng chia sẻ họ đặc biệt thích phở chiên phồng và phở cuốn vì “thấy được cách người Việt giữ hồn cũ trong sáng tạo mới”. Một cặp đôi người Mỹ, Daryl và Mindi Hirsch, từng nhận xét: “Mỗi biến thể của phở giống như một lát cắt nhỏ trong văn hóa Việt – phong phú, tinh tế và luôn đầy bất ngờ”.

Cũng vì thế, phở không còn đơn thuần là món ăn sáng, mà đã trở thành một trải nghiệm du lịch ẩm thực: một biểu tượng cho sự sáng tạo và bản sắc Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.