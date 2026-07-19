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Hai họa sĩ gạo cội Lê Văn Thìn - Trần Luân Tín hội ngộ ở tuổi thất thập

Dạ Thần
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Đây là cuộc hội ngộ đặc biệt của hai họa sĩ gạo cội khi cả hai đều đã bước qua tuổi 70. Họ từng cùng theo học tại Trường Mỹ thuật Hà Nội từ khi mới hơn 10 tuổi.

Ngày 18/7, tại tầng 3 Nhà Triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội), triển lãm mỹ thuật "Cùng một chặng đường" của hai họa sĩ Lê Văn Thìn và Trần Luân Tín đã khai mạc.

Hai họa sĩ gạo cội Lê Văn Thìn - Trần Luân Tín hội ngộ ở tuổi thất thập - Ảnh 1.

Khai mạc triển lãm "Cùng một chặng đường" của hai họa sĩ Lê Văn Thìn và Trần Luân Tín.

Đây là cuộc hội ngộ đặc biệt của hai họa sĩ gạo cội khi cả hai đều đã bước qua tuổi 70. Họ từng cùng theo học tại Trường Mỹ thuật Hà Nội từ khi mới hơn 10 tuổi. Dù cuộc đời đưa mỗi người đi trên những ngã rẽ khác nhau, ngọn lửa đam mê với hội họa vẫn luôn được gìn giữ.

Triển lãm "Cùng một chặng đường" không chỉ là dịp để hai họa sĩ công bố những thành quả lao động nghệ thuật mới nhất mà còn là lời tri ân dành cho con đường hội họa đã đồng hành cùng họ từ thuở thiếu thời. Với 30 tác phẩm được trưng bày, triển lãm mang đến cho công chúng cái nhìn về hành trình sáng tạo của hai nghệ sĩ sau nhiều thập kỷ gắn bó với mỹ thuật.

Hai họa sĩ gạo cội Lê Văn Thìn - Trần Luân Tín hội ngộ ở tuổi thất thập - Ảnh 2.

Họa sĩ Lê Văn Thìn.

Hai họa sĩ gạo cội Lê Văn Thìn - Trần Luân Tín hội ngộ ở tuổi thất thập - Ảnh 3.

Một số tác phẩm tại triển lãm.

Một trong những điểm nhấn của triển lãm là loạt tác phẩm của họa sĩ Lê Văn Thìn với phong cách lập thể mang dấu ấn cá nhân. Không đi theo lối giải phẫu hay tả thực thông thường, ông sử dụng thủ pháp lập thể để biểu đạt sự phân mảnh của không gian, từ đó gợi mở một thế giới đa chiều, khơi gợi nhiều liên tưởng cho người xem.

Các tác phẩm sơn mài của Lê Văn Thìn kết hợp chất liệu truyền thống với những vật liệu tự nhiên như vỏ sò, vỏ điệp, vỏ hà và ngọc cừ. Những lớp chất liệu được sắp xếp chồng chéo có chủ ý, kết hợp lớp phủ bóng tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt, mang đến cảm giác nửa thực nửa hư.

Hai họa sĩ gạo cội Lê Văn Thìn - Trần Luân Tín hội ngộ ở tuổi thất thập - Ảnh 4.

Loạt tranh của ông sử dụng gam màu nóng để khắc họa hình thể con người cùng những ký ức, suy tư và trải nghiệm về bản ngã của cuộc đời. Trong khi đó, những tác phẩm với gam màu trầm, tối lại chứa đựng nhiều chiêm nghiệm triết lý, gợi cảm giác bình yên và niềm tin vào tương lai.

Họa sĩ Lê Văn Thìn, sinh năm 1952, là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1981. Ông từng tham gia nhiều triển lãm trong nước và quốc tế như Triển lãm mỹ thuật châu Á Philip Morris, các triển lãm tại Paris, Bắc Kinh, Seoul cùng nhiều triển lãm nhóm khác. Tác phẩm của ông hiện có trong nhiều bộ sưu tập tại Anh, Pháp, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Nhật Bản...

Hai họa sĩ gạo cội Lê Văn Thìn - Trần Luân Tín hội ngộ ở tuổi thất thập - Ảnh 5.

Họa sĩ Trần Luân Tín đứng giữa.

Trong khi đó, họa sĩ Trần Luân Tín, sinh năm 1951, từng là chiến sĩ Tiểu đoàn 18 thông tin, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, ông hoạt động với vai trò nhà điêu khắc, là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Ông từng tham gia triển lãm nhóm "Lotus, since 1991" tại Lotus Gallery năm 2022. Tác phẩm của ông được nhiều nhà sưu tập cá nhân tại Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam lựa chọn.

Triển lãm "Cùng một chặng đường" mở cửa tự do đến hết ngày 7/8 tại tầng 3 Nhà Triển lãm Mỹ thuật, số 16 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trấn Thành bức bối đăng status gần 300 chữ
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Tags

họa sĩ

Lê Văn Thìn

Trần Luân Tín

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